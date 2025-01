“Cada quien sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Todo el mundo sabe lo que no han hecho ellos (el gobierno), entonces, no se ocupa que alguien lo diga, simple y sencillamente se tienen que ver las cosas como son. Realmente, ocupamos que todo el mundo haga su trabajo, si no lo hacemos, no vamos a avanzar”.

MAZATLÁN VE LA REALIDAD Y LA CRISIS DE LOS NEGOCIOS

Valdivia también opinó sobre el retroceso que han tenido varios sectores de Mazatlán debido a toda esta ola de violencia, la cual no ha permitido evolucionar a negocios ni trabajadores honrados que solo quieren salir adelante juntos a sus familias.

“Nosotros los mazatlecos vemos lo real, todo el mundo lo sabe. Necesitamos seguridad, necesitamos que Mazatlán siga evolucionando como iba antes, que era uno de los primeros lugares, gracias a Dios, en turismo, en todo. Nosotros nos dedicamos a los negocios, nos dedicamos a trabajar igual que todo el mundo, así que necesitamos que la fuente de ingresos siga en aumento para los mazatlecos.

“Todo el sector la verdad se ve afectado, simplemente vayan y vean los negocios, los hoteles, todo el sector; realmente vean la realidad de las cosas, no ocupamos ser sabios ni ser ciegos, ni sordos, hay que ver lo que está pasando, ocupamos apoyarnos todos, la verdad. Esa es mi forma de ver las cosas”.