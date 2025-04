Aunque sí ha existido un pequeño repunte en la venta de camarón por parte de las ‘changueras’ del centro durante Semana Santa, estas comerciantes reportan que no se compara nada a lo que se vendía el año pasado, pues en este apenas van a un 50 por ciento de la ganancia.

“No hay negocio como otros días. Está un poco tranquilo toda esta zona, sí hay gente, eso que ni qué, pero no da (la venta); como te digo, nada que ver con el año pasado sinceramente”.

“La verdad nos fue más o menos, pero como el año pasado nada que ver, ahorita estamos con un 50 por ciento apenas. Ahorita casi no hubo ventas y hoy casi no vienen las motos como otros años. Sí se está vendiendo, pero un poco más calmado, más en picada, bajó mucho la venta, la verdad”, indicó Osuna Osuna.

Expresó que le ha parecido un poco extraño no ver a tanto motociclista llegar al tianguis y hacer sus compras para ceviches y otros platillos, ya que en año pasado la Semana de la Moto siempre era un aliciente para levantar su economía durante las vacaciones.

“En ese sentido igual también, sí hubo venta, pero no como nosotros esperábamos. Sí hubo gente, sí vinieron y nos visitaron personas de fuera, pero no como otros años. Los de las motos (Semana de la Moto) no han venido para acá, y yo le comentaba a mi tía que otras veces estaba aquí lleno de motos, venían a comer, a consumir para preparaciones y ahorita nada, muy poco se ven las motos hoy, nada que ver con el año pasado”.