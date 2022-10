Niega Édgar González pensar en sustituir al Alcalde de Mazatlán ante demanda de la ASE

MAZATLÁN._ Édgar Augusto González Zataráin no está pensando sustituir a Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, mientras enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por el contrato de las luminarias, afirmó el mismo Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario municipal indicó que está al tanto de la denuncia de la Auditoría Superior del Estado contra Luis Guillermo Benítez Torres por desempeño irregular de la función pública ante la Fiscalía General del Estado, y ante ello, dijo respaldar al Alcalde y negó que esté pensando en asumir la Presidencia en caso de que se desafore a Benítez Torres.



- ¿Se siente preparado usted para asumir el cargo?

- No, no, no, no estamos pensando en eso, la verdad que no es el objetivo, nosotros seguimos trabajando desde esta secretaría, pues hasta donde podamos estar, finalmente es el trabajo que me encomendaron.



- ¿Respalda políticamente a su Alcalde en este tema?

- Por supuesto, soy el secretario del Ayuntamiento, soy parte del Gabinete, mal me vería diciendo otra cosa, pero finalmente son las instancias las que van a definir, no soy yo, con mi respaldo o sin mi respaldo no se define esto.