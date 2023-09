MAZATLÁN._ El Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que no hay fundamentos para que la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, haya presentado una demanda en contra de 10 regidores y contra él por no aprobar la propuesta del nombramiento del nuevo titular del Órgano Interno de Control.

Agregó que la Comuna sigue trabajando y mientras se nombra al nuevo titular del Órgano Interno de Control del Municipio seguirá al frente Rafael Padilla Díaz.

“No, no, pero en lo absoluto (no hay fundamentos), pero será la autoridad quien lo determine”, continuó González Zataráin.

Añadió que, efectivamente al no aceptarse la propuesta que presentó la Síndico Procuradora no se dio un tema de argumentación, que no se está obligado a hacerlo, es si parece o no la propuesta se deriva.

“Yo lo dije, lo dije al terminar cuando me entrevistaron, no era tanto por la propuesta en sí, era en sí el tema de lo que se estaba buscando que sea un procedimiento más abierto, pero son temas que vamos a aportar pruebas, que vamos a aportar en el Tribunal, yo lo dejaría hasta ahí”, reiteró el Alcalde este jueves.