Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, señaló que no le importa el costo político que genera mantener a Luis Guillermo Benítez en la Secretaría de Turismo Estatal.

Destacó que “El Químico” continúa en el puesto por un tema de gobernabilidad y que mientras no sea llamado por la Fiscalía, así seguirá, sin importar el costo político que esto cause.

“Yo no le tengo desconfianza a nadie, yo resuelvo problemas de gobernabilidad y por eso, para que él aceptara salir de la Presidencia, yo le hice una oferta ‘vente pa acá’”.





¿Vale la pena el costo político que representa?

“Para mí sí, hay muchos que me dicen, a mí no me importa el costo político, me importa tener a Mazatlán tranquilo”.





Rocha Moya mencionó que cualquier investigación por el mal uso de los recursos debe continuar, y que a pesar de las presiones que haya, el ex Alcalde de Mazatlán continuará en la Secretaría de Turismo.

“Todo eso debe ser investigado por la Fiscalía (60 millones que se dieron a Azteca Lighting), y ahí está”.





¿Y aún así vale la pena mantenerlo al Químico?

”Sí, claro que sí, y a ti si tanto quieres que lo quite, por fortuna tú no decides... tú no puedes sentenciar a nadie, tú eres un ciudadano y los que vivimos en la democracia en un Estado de Derecho, tenemos que esperar a que sean las autoridades las que decidan”.