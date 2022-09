‘No voy a responder, menos a ti’, dice ‘El Químico’ a periodista de Noroeste

“No voy a responder, menos a ti”, dijo este jueves el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al periodista de Noroeste que intentó entrevistarlo en Palacio Municipal.

Esta casa editora publicó una información en la que se detalla que el Gobierno de Mazatlán no ha solventado observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación desde el año pasado, por 819 millones de pesos.

Minutos antes, el Presidente Municipal sí respondió los cuestionamientos de otros medios de comunicación.

“Ya lo aclaró (el tesorero del Ayuntamiento), ya basta de amarillismo mediático... no opino sobre esas personas (Juan Torres) yo sé lo que traigo y cómo lo traigo, ya les dije, soy una persona honesta, se presentó desde el primer día, por equis situaciones no nos lo recibieron, pero seguimos insistiendo hasta que lo recibieron. Es dinero de la nómina, ni modo que nos lo robemos, no les hubiéramos pagado”, precisó.

Cuestionado al respecto, el Presidente Municipal se rehusó a responder al periodista de Noroeste.

-- Alcalde ¿por qué llama amarillismo a información que da una dependencia federal?

“¿Perdón?”, respondió el edil.

-- ¿Por qué llama amarillismo a una solicitud de información que da un ente federal?

“No voy a responder, menos a ti”, recalcó.

Al comienzo de la entrevista, el Alcalde sostuvo que todo se trata de amarillismo por parte de los medios de comunicación, y que desde el primer día ellos han solventado las observaciones de la ASF.

En la auditoría publicada el 17 de septiembre de 2021, del ejercicio fiscal de 2020, el órgano fiscalizador federal determinó que el Ayuntamiento de Mazatlán cometió un posible daño al erario por 819 millones de pesos.

La Comuna afirmó que todo está en tiempo y forma, pero de acuerdo a las actualizaciones de la plataforma de la ASF, hasta el 21 de julio pasado no habían sido solventadas.

Expresó que no opinaría de nada relacionado al Diputado federal Juan Torres, quien solicitó esa información a la ASF, misma que respondió que no estaban solventadas las observaciones, y dejó en claro que para él todo se trata de amarillismo de los medios de comunicación.