Nuevos proyectos inmobiliarios en Mazatlán deben tratar sus residuos: Planeación

Algunos proyectos inmobiliarios en Mazatlán deben poder tratar por su cuenta los residuos que generan sus habitantes, afirmó Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento.

Días atrás, Osbaldo López Angulo, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, dijo que la mayoría de los desarrollos inmobiliarios de Mazatlán, sobre todos los de la periferia, debían tener sus propias plantas tratadoras, dado que la Jumapam no se da abasto, ni hay redes de drenaje aún, cosa que confirmó Estavillo Kelly.

“Lo dijo muy bien el ingeniero (Osbaldo López Angulo), hay zonas en las que el Municipio por el momento no puede dar esa factibilidad, no obstante el desarrollador, por su cuenta, puede tener su propia planta de tratamiento, su propia captación de agua”, precisó.

“Ese trabajo lo supervisa en su momento Jumapam a la hora de la recepción del proyecto, si no, nada de este tipo de proyectos fuera posible, el Municipio, el Gobierno, no puede hacer todo, el desarrollador tiene que invertirle, e incluir esa parte en su proyecto”, añadió.

El funcionario municipal detalló que no están aprobando ningún proyecto que no cuente con la seguridad de que puede tratar sus desechos, simplemente no avanza ninguna construcción de viviendas sin esas características.

“Simplemente no caminan, no se autorizan, si no hay factibilidades, o a lo mejor no hay, pero te da la posibilidad de que tú propiamente hagas ese proyecto, adelante, así pasa”.

-- ¿Si están cumpliendo ahorita los proyectos?

“Sí, imagínate, por ejemplo, este proyecto (Punta del Sol) ¿Dónde se podría llevar los residuos? Tienen que tener su propia planta de tratamiento para poder captar esos recibos”.

Sobre el crecimiento de Mazatlán, Estavillo Kelly precisó que es positivo que se hagan torres en lugar de fraccionamientos horizontales en el puerto, dado que las torres ayudan más a tener una ciudad compacta y atendible, en cambio las edificaciones horizontales abren aún más la ciudad, pero ambas se siguen construyendo en Mazatlán.

“Mazatlán es parejo, simplemente tenemos que cuidar al máximo la expansión, al irnos para arriba le damos más facilidad a lo ya concentrado en la ciudad, porque eso te genera mejor gobernanza, el tú tener una ciudad compacta, es dar un mejor servicio público a la ciudad... pero si te expandes más tienes que abarcar más y eso complica una buena gobernanza en un Municipio, por eso es que se tiene que buscar la verticalidad, no obstante se siguen desarrollando fraccionamientos horizontales”, precisó.