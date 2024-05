Este 10 de mayo, Ana Isabel Torres Medina participó por primera vez en una marcha de quienes integran el colectivo de rastreadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, para pedir que le regresen a su hijo Luis Alexis Peraza Torres, privado de su libertad desde el 10 de marzo del presente año en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán.

“Fui directora y educadora del Jardín de Niños de Santa Fe y ahí mi hijo el 10 de marzo me lo privaron de su libertad. Hasta ahorita en la Fiscalía (General del Estado) no tenemos respuesta de nada, entonces les pido que me lo regresen como está porque lo queremos como esté”, dijo Torres Medina al concluir la marcha que se realizó este Día de las Madres del Monumento al Pescador hacia la Plazuela Zaragoza, en el centro de la ciudad.