Pide Canirac prórrogas fiscales, apoyos económicos y facilidades para mantener negocios en Mazatlán

MAZATLÁN._ Prórrogas en el pago de impuestos, facilidades para trámites municipales y flexibilidad para acceder a apoyos económicos fueron algunas de las solicitudes que el sector restaurantero de Mazatlán presentó durante una reunión con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, con el objetivo de mantener los negocios en operación y proteger las fuentes de empleo.

La presidenta de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, Rosa Cecilia Osuna Guerrero, señaló que del encuentro surgió el compromiso de establecer una mesa de trabajo para precisar las necesidades del sector, así como dar seguimiento a las peticiones ante las autoridades correspondientes.

“La verdad sí debo decir que escuchamos una Gobernadora muy receptiva, atendiendo desde las propuestas hasta las críticas. Se hicieron peticiones muy puntuales, tanto de orden municipal, estatal y federal, de apoyo para que los negocios de muchos de los afectados sigan operando, un poco de condescendencia en algunos trámites, algunos de ellos municipales”, comentó.

Osuna Guerrero mencionó que entre las principales solicitudes se encuentran prórrogas para cubrir el impuesto sobre la nómina, de competencia estatal, y apoyo en la gestión de facilidades relacionadas con obligaciones fiscales y patronales del ámbito federal.

En este sentido, explicó que estos pagos representan una parte importante de la carga económica de los establecimientos, por lo que buscan alternativas que les permitan cumplir sin comprometer la continuidad de sus actividades.

“Básicamente el apoyo en gestión de prórrogas. Digo, no se pide como eximir de las responsabilidades que tiene una empresa, pero sí la benevolencia en estos temas”, declaró.

En el ámbito municipal, la dirigente señaló que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó disposición para respaldar al sector con facilidades en trámites, donde las peticiones incluyen ampliaciones de horario, permisos para colocar mesas a pie de calle y asuntos relacionados con servicios como la recolección de basura y residuos.

“La Alcaldesa de forma directa me dijo que claro que sí, que se cuente de una vez ya con esos apoyos, que no son más que trámites, pero que de alguna manera tienes que invertir recurso en esos trámites”, comentó.

Osuna Guerrero destacó que mantener abiertos los establecimientos tiene implicaciones que van más allá de sus propietarios, debido a que de ellos dependen trabajadores, familias y proveedores.

“Reiteramos la importancia que tiene este sector, no nada más a nivel municipio, sino a nivel estatal, al puntualizar que cuando alguien baja la cortina no solamente es el empresario, son las familias que se sostienen de ahí y toda la cadena de proveeduría que tiene que ver con el establecimiento de alimentos y/o bebidas”, manifestó.

Con respecto al acceso a recursos económicos, la representante del sector restaurantero mencionó que se abrió una bolsa a través de la Secretaría de Economía, aunque no precisó el monto ni las características del esquema.

De tal forma, explicó que también solicitaron flexibilidad en algunos requisitos, ya que las dificultades que atraviesan los negocios limitan sus posibilidades de cumplir con todos los trámites para acceder a esos recursos.

“También se ha pedido alguna condescendencia en algunos de los trámites que, por las circunstancias, obviamente muchos de ellos no están en capacidad de cumplir con algunos requisitos”, dijo.

Como parte del seguimiento, añadió que el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia le pidió enviar de manera puntual las solicitudes expuestas durante la reunión, con el compromiso de atenderlas directamente.

Asimismo, indicó que se planteó realizar un esfuerzo extraordinario de difusión para contrarrestar la percepción negativa de Mazatlán y sostener un encuentro posterior para revisar los temas del sector.

“Se comprometieron en tener una mesa de trabajo puntualizando necesidades del sector, hacer un esfuerzo extraordinario en la difusión y contrarrestar la imagen de percepción que tiene Mazatlán”, señaló.

Al hacer un balance del encuentro, Osuna Guerrero reconoció que hubo planteamientos incómodos tanto para los empresarios como para las autoridades, pero consideró necesario que cada parte asuma la responsabilidad que le corresponde para avanzar en la recuperación.

“La reunión tenía sus picos dulces, sus picos amargos. Yo creo que, como en todo, hay temas que son incómodos para el empresario, hay temas que son incómodos para el sector público, pero creo que ambas partes es hacernos responsables cada quien de lo que le toca. Nosotros trabajar y gobierno brindar las condiciones adecuadas para seguir trabajando”, puntualizó.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo entre autoridades y restauranteros, mediante una mesa de trabajo y reuniones de seguimiento para atender las necesidades del sector y avanzar en la recuperación de la actividad económica de Mazatlán.

De esta forma, el encuentro concluyó con el compromiso de mantener el diálogo entre autoridades y restauranteros, mediante una mesa de trabajo y reuniones de seguimiento para atender las necesidades del sector y avanzar en la recuperación de la actividad económica de Mazatlán.