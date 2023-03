También el municipio se encargará de colocar la iluminación de la techumbre del plantel, para beneficiar al turno vespertino y realizar una reparación en la cerca perimetral.

Por primera vez, desde el inicio de la administración del Alcalde Édgar González, la ya tradicional ceremonia “Lunes Cívico” se realizó en un bachillerato, siendo el anfitrión la institución educativa Cobaes 95 “Las Mañanitas”.

Tanto directivos como profesores, padres de familia y alumnado recibieron a las autoridades municipales con la esperanza de que sus necesidades sean escuchadas y así poder ejercer los ciclos escolares satisfactoriamente.

De acuerdo a un comunicado oficial del Ayuntamiento de Mazatlán, el Presidente Municipal respondió favorablemente a sus solicitudes, afirmando que a la brevedad posible serán atendidas y resueltas. Por otro lado, emitió un mensaje al alumnado para motivarlos a continuar con sus estudios hasta ser ciudadanos ejemplares.

“Yo los invito a los jóvenes a que, independientemente de la situación en la que nos encontremos siempre al levantarnos dar gracias porque tenemos la oportunidad de seguir de pie (...) no hay obstáculo que te pueda hacer sentir menos, no hay manera de decir que no podemos”, comentó González Zataráin.