Pide IP a autoridades mantener actividad en el estadio de futbol tras retiro del Mazatlán F.C.

En el último juego que tendrá este miércoles el equipo Mazatlán F.C., la Canaco hizo el llamado urgente a los gobiernos para que inviertan o convenien la llegada de un equipo de la Liga MX por los beneficios que representa.

“Hablar de la visita de equipos de primera división jugando en el estadio de fútbol de Mazatlán significaba hablar de ocupaciones hoteleras de fines de semana, por la afición que llegaba masivamente, la derrama económica e inversión de los propios jugadores y los más de 500 empleos directos más los indirectos que detonaba para ser los buenos anfitriones hasta el último día que se desarrolló el encuentro Mazatlán F.C. y Toluca”, dijo en el preámbulo de la despedida del equipo de casa, la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios turísticos de Mazatlán, Francis Cázares Olivares.

“Hoy que es el último partido que va a jugar nuestro equipo de primera división el Mazatlán F.C. en casa nos va a dejar un gran vacío. Considero que es invaluable lo que impactará económicamente al destino. Desde el consumo en restaurantes, reservaciones de fines de semana y esto nos va a venir a disminuir la visibilidad que tenemos a nivel nacional”.

Destacó que el equipo mantenía en el mapa nacional al destino al favorecerle con una promoción directa de Mazatlán.

“Cada que tenemos un partido generalmente nos llenan los hoteles los aficionados que vienen a apoyar a sus equipos y no solo eso vamos a perder, sino que los integrantes vivían en Mazatlán más los entrenadores, coach y serán rentas o inversiones que ya no van a ingresar”.

“Ni los 130 millones de pesos que han destinado al destino en promoción sustituirán la que generaba cada juego que se desarrollaba en Mazatlán”.

Así que hizo el llamado para traer un nuevo equipo de primera división y el estadio no se quede como elefante blanco, citando el ejemplo de que a la despedida que el equipo de Mazatlán F.C. jugando con el Toluca los vuelos llegaron casi llenos y no se diga los autobuses.

La dirigente de la Cámara nacional de la Industria Restaurantera y de alimentos condimentados, Cecilia Osuna, destacó que afortunadamente Mazatlán cuenta con otros nichos de mercados importantes sin demeritar el futbolero.

“El tema del fútbol profesional sin duda es relevante para cualquier destino, porque genera movimiento, visitantes y actividad en distintos sectores. Sin embargo, Mazatlán no depende de un solo evento o industria, sin quitarle ninguna relevancia al tema porque lo tiene. Es un destino con una oferta turística y gastronómica amplia, que se mantiene activo a lo largo del año con distintos segmentos”, resaltó.

En cuanto a las gestiones para atraer otro equipo, es un tema que corresponde a las autoridades y a quienes están directamente involucrados.

“Como sector, estaremos atentos y siempre en disposición de sumar a todo lo que fortalezca la actividad económica de la ciudad. Mientras tanto, seguimos enfocados en lo que sí está ocurriendo, el trabajo diario del sector, la llegada de visitantes y las temporadas y eventos que continuarán generando movimiento para Mazatlán”, asentó.