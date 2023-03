Al reunirse con vecinos de la Colonia Azteca, el Alcalde Édgar González Zataráin, les planteó las dos alternativas que se tienen actualmente para que regularicen los predios donde fincaron sus viviendas, algunos desde hace ya más de 40 años.

Les dijo que las viviendas que están en el polígono de terreno que tiene la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales pueden esperar a que dicha dependencia federal desincorpore nuevamente esa área a favor del Municipio y se haga el procedimiento, pues ya lo hizo del 2006 por dos años, pero al no regularizarlos el terreno volvió a la situación en que estaba antes.

La otra alternativa es que si constatan en el respectivo mapa que su predio está en terrenos que la familia De Cima reclama como suyos a través de sus abogados tendrían que ir a negociar con ellos si así lo deciden, para lo cual la Comuna como intermediaria ya llegó a un acuerdo con los abogados de quienes se adjudican la propiedad para que los venda no a 800 pesos, sino a 300 pesos el metro cuadrado y ya se puedan escriturar, añadió el Alcalde en la Sala de Cabildo.

“Tenemos que ser muy claros, muy precisos en eso, si se quiere saber qué incluye, quiénes están incluidos o quiénes no están incluidos hay que (ver) con los mapas, ...cosa que no se tenía en el pasado, en este pasado es lo que incluye Semarnat y lo dice este decreto del 2006, en eso nos vamos a basar”, continuó González Zataráin.

“Todo lo que esté fuera de ese polígono no va salir beneficiado una vez que tengamos ésto (la nueva desincorporación de Semarnat), para que los entretenemos y cuál es el camino para ellos, pues ir a negociar, ya negociamos un precio, ya les bajamos hasta 300 pesos porque lo querían cobrar a 800 el metro y las escrituras aparte, entonces nosotros negociamos y les dijimos no abuses porque es gente que tiene tantos años, algunos ya pagaron a terceros y a gente que abusó y les cobró”.

Reiteró que en el mapa vayan viendo quiénes sí están en el polígono de terrenos incorporados a la Semarnat y quiénes no lo están para ver otra situación, este jueves contempla reunirse con personal de dicha instancia federal para tratar ese y otros temas en Mazatlán.

“Y a quienes sí están en este polígono qué les digo, como compromiso, que es para lo que yo quería verlos, me volveré a sentar con los representantes legales de De Cima porque quedamos en un acuerdo y se está rompiendo el acuerdo que no me los iba a molestar mientras estuviéramos en trámite”, reiteró el Presidente Municipal.

“Entonces tenemos que volvernos a sentar, ya nos pegamos un entre, vamos por un segundo para acordar que no los molesten mientras estemos en este trámite, que ellos esperen, que finalmente si esta dependencia nos dice no entonces ellos actúan, pero que nos dieran ese margen de tiempo del trámite, que fue lo que les pedimos, por eso nos empezó a sorprender y le reclamamos al abogado, le dijimos quedamos en un trato”, informó.

González Zataráin dio a conocer que la familia De Cima también tiene demandado al Ayuntamiento por las calles que se hicieron en varias colonias como la Azteca, Francisco I. Madero, Jesús García, entre otras, además demandaron al Estado por las escuelas que se construyeron en esas áreas y es lo que también se busca resolver.