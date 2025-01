Pero no siempre la decisión de quien determina qué figura arderá es aceptada con agrado por la población como hace dos años cuando no se decidió quemar una figura de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, pese a los constantes derrames de aguas negras por diferentes puntos de la ciudad.

“Yo soy mamá de Juan Luis Iribe Rodríguez, mi hijo desapareció el 13 de noviembre, ya no tengo palabras para dirigirme hacia el Gobierno porque no sé en realidad con quién arrimarme para que me den ayuda y me digan algo de mi hijo. Soy una madre al igual que ustedes, con mucho dolor, pero a lo que estoy viendo el Gobierno no nos respeta para nada. Mi hijo desapareció de La Urraca, son cinco muchachos a los que se llevaron, hasta ahorita no nos han dicho nada, lo más triste es que se pidió ayuda a lo que fue Gobierno, nunca llegaron a brindarla, tuvieron mucho tiempo estos malnacidos que se los llevaron.

“Nunca llegó el Gobierno y está cercas del aeropuerto que siempre hay mucho Gobierno. Qué casualidad que no llegó, Villa Unión está cercas, igualmente nunca llegó, qué casualidad que todo el tiempo nada más en cuanto algún borrachito hace alguna cosa lueguito llegan, pero aquí no sucedió eso. Pero yo estoy en la lucha hijo y sé que te vamos a encontrar, sea como sea, pero te vamos a encontrar. Estamos en esta lucha, estamos pidiendo que Rocha se largue, no se va largar, olvídense, no se va largar porque tampoco tenemos una ayuda de aquí de la Presidenta Municipal”.

Expuso que la alcaldesa de Mazatlán nunca les ha dado la cara a las personas con familiares desaparecidos.

“Nunca nos ha dado la cara, así que por favor tenemos que hacer otra cosa para poder sacar a esta presidenta y sacar al Rocha, nada más eso sabe ella, para la belleza, pero no sirve para otra cosa esa mujer, porque nosotros hemos pedido hablar con ella y nunca nos ha dado la cara, mejor nos manda a otra gente, así que por favor, no nada más estemos gritando fuera Rocha, no, hay que agarrar valor y echarlo para afuera, es lo que se ocupa, echar afuera al Rocha y esta presidenta, porque esta presidenta nada más sirve para puro estar tra... en los restaurantes, no sirve para otra cosa”, recalcó en su participación seguida del grito de los presentes de “¡Fuera Estrella, fuera Estrella!”.