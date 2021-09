Podrán consumidores en proceso de compra-venta de casas elegir con libertad a su notario: García Sais

Con la inclusión de un artículo a la Norma Oficial Mexicana 247 los consumidores podrán elegir libremente a su notario en el proceso de formalización de compra venta de vivienda, dijo el Notario Público 210 de Mazatlán, Sinaloa, Fernando García Sais, quien participó en la elaboración de dicho artículo.

“De manera muy satisfactoria logramos incluir un artículo fundamental para los consumidores: el derecho de los consumidores a elegir libremente su notario como principio general de la participación los notarios en este proceso de formalización y compra venta de vivienda”, expresó García Sais en entrevista.

“Es fundamental porque si hablamos de la protección del consumidor en un entorno en el que existen algunas prácticas comerciales que a veces no son las más sanas el consumidor lo que necesita es más y mejor información y mecanismos de acceso administrativos, judiciales y yo te diría hasta notariales para hacer valer sus derechos, y el notario se convierte en el aliado del consumidor”.

Precisó que el notario es el que le va a explicar al consumidor muchas veces conceptos y términos financieros que no los entiende cualquier persona.

“Entonces en esa tesitura lo que más le conviene al consumidor es elegir libremente a su notario y que no sea el notario que le impone un tercero que muchas veces digamos ese notario no es el más capacitado o el que tiene mayor conexión con el asunto y los consumidores ven así frustrado al final sus derechos porque no hay quien vele por ellos”, reiteró García Sais.

“Entonces se logró de manera muy positiva y gracias, insisto, con la participación de estos notarios que al final del proceso el Colegio del Notariado Mexicano se sumara a nuestra propuesta”.

Recordó en la penúltima semana de septiembre del presente año terminó el proceso de revisión del Proyecto de Norma Oficial Mexicana 247 que se pretende publicar por la Secretaría de Economía y como en toda NOM, en este caso del sector economía porque se trata de una norma en materia de información a los consumidores adquirientes de vivienda o de casa habitación es un tema que le corresponde a la dependencia citada porque la Procuraduría Federal del Consumidor es la responsable de verificar y de vigilar el cumplimiento de esta NOM y la Profeco es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía.

Recordó que este proyecto de norma se publica en el Diario Oficial de la Federación en junio y después de ello se entra en un proceso de consulta pública de 45 días en el que participa quien lo quiera hacer, pues es un proceso constitucionalmente abierto para que cualquiera que tenga algo que opinar o decir en relación con la norma lo haga.

“Cuando yo vi la publicación ésta en el Diario Oficial (de la Federación) sentí la necesidad de participar porque el proyecto de norma traía algunos temas que a mi manera de ver y entender por un lado afectaban los intereses de los consumidores o no los protegían de una manera adecuada y amplia, curiosamente se trataba de una norma que protege al consumidor, pero dejaba, digamos, ciertas brechitas o ciertas puertas o ventanas cerradas para el ejercicio de sus derechos”, continuó.

Paralelamente la NOM tenía efectos que irradiaban hacia el notariado porque es el notariado y los notarios quienes formalizan o participan en la última etapa cuando un constructor, un desarrollador o un promotor de vivienda hace su tarea que es vender casas, cuando eso se realiza se tiene que acudir a una notaría.

“Entonces la Norma traía estos dos aspectos, temas de protección al consumidor y temas de participación del notariado y también desde mi óptica había unos aspectos que el proyecto de norma no lograba potencializar en todos esos sentidos para que la función notarial fuera mejor para los clientes de las notarías”, dijo el Notario Público 210 de Mazatlán, Sinaloa.

Informó que se inscribió, mando sus comentarios e hizo la invitación extensiva a que los demás notarios tanto de la entidad como de otras partes del país se sumaran e hicieran comentarios, pero la participación fue escasa, sin embargo, afortunadamente se logran armar de manera espontánea y natural los equipos.

“Y la verdad sí siquiera aprovechar para agradecer a dos notarios, uno de ellos de Mazatlán, Ernesto Cárdenas Salcido, y otro notario de Ciudad Juárez, Alejandro Álvarez, quienes se sumaron y éste último Alejandro en representación de su Colegio de Notarios del Distrito Judicial de Bravo, en Chihuahua, participaron de manera filantrópica, porque participamos de manera gratuita y lo hicimos durante casi 45 días aportando nuestro granito de arena para generar una mejor regulación en México en lo que se requiere a la adquisición de vivienda por parte de consumidores”, dio a conocer García Sais.

Tras concluir la discusión pública, la NOM 247 se sube al Comité respectivo para su revisión y eventualmente se estará publicando ya en el Diario Oficial de la Federación y creará la necesidad de que los consumidores sepan que tienen estos derechos y que los puedan exigir, porque ese derecho ya lo tenía, pero no lo exigían porque no se sabía.

“Ahora va a quedar en la norma, es importante que la gente sepa que tiene este derecho, que acudan a la compra de sus viviendas y cuando saquen algún crédito exijan a estas instituciones la participación de los notarios que ellos quieran, a quien le tengan más confianza, ese es yo creo el gran tema que seguirá una vez que esta norma entre el vigor”, dijo.

El entrevistado manifestó que actualmente entrará en un proceso de redacción de estilo y debe publicarse este año conforme al proceso que marca la Ley Federal que regula todo el proceso donde se introduce en el seno de la administración pública federal que vienen a complementar el marco jurídico generalmente en materia de información al consumidor.

También expresó que la norma trae muchos temas como la importancia de hacer la publicidad que se da previamente a la firma de los contratos para que se respete lo que se ofrece y no se trate de un engaño o un gancho publicitario y después no se cumpla.