$!Preocupa a Canirac Mazatlán baja afluencia turística que genera cierres de restaurantes

En el sector restaurantero existe preocupación por la baja afluencia de turistas que se registra en Mazatlán y que está afectando a los negocios, expresó la dirigente de Canirac, Rosa Cecilia Osuna Guerrero.
Sin embargo, expresó que cuentan con una clara intención de mantenerse activos y buscar estrategias que reactiven el flujo de visitantes al destino mazatleco.
“Es una realidad que la afluencia influye directamente en la operación de cualquier negocio. Lo importante es entender que esto no define a toda la zona, sino que nos invita a seguir trabajando en conjunto para fortalecer la promoción y el turismo rural”, destacó.
Primero que nada, expresó su respeto hacia la decisión de los restauranteros y hacia la trayectoria que ha tenido dentro del corredor gastronómico.
Pero agregó que cada negocio vive realidades particulares y las decisiones operativas corresponden a cada empresa.
La dirigente de Canirac dijo que el corredor gastronómico rural al igual que el de la ciudad sigue siendo un activo muy importante para Mazatlán y que hay restaurantes que continúan trabajando y apostando por la zona, y en distintos momentos se han impulsado iniciativas para atraer visitantes y fortalecer la economía local.
Ante los recientes anuncios relacionados con el cierre o suspensión de operaciones de algunos establecimientos, entre ellos Pizza La Mona, Campestre La Campesina y el restaurante Los Arrieros en El Quelite, Canirac Mazatlán reconoció que actualmente existen factores que inciden en la dinámica del sector restaurantero y de servicios.
Y mostró empatía hacia los empresarios y equipos de trabajo que atraviesan procesos de ajuste o cierre, entendiendo el esfuerzo que implica sostener una operación dentro de una industria que es dinámica y en constante transformación.
“El pulso que tenemos es que existe preocupación por la afluencia, pero también una clara intención de mantenerse activos y buscar estrategias que reactiven el flujo de visitantes. Nosotros vemos que el turismo rural necesita continuidad en promoción y confianza, porque cuando hay flujo turístico, la respuesta gastronómica siempre es positiva”.
“Y más que hablar de peticiones puntuales en este momento, lo que buscamos es fortalecer la coordinación con autoridades y sectores turísticos para seguir promoviendo los corredores gastronómicos rurales, que forman parte de la identidad económica y cultural de Mazatlán”, asentó.
Expresó que se avecinan eventos importantes en la ciudad, el más próximo la Semana de la Moto y que ya se está platicando con su comité organizador para promover actividades en conjunto que puedan apoyar al sector gastronómico.
“Hay muy buenos aliados del gremio y lo estamos aprovechando de manera positiva”.
En el caso del restaurante Los Arrieros, añadió, es importante precisar que de acuerdo con lo informado por sus propios representantes, se trata de un cierre provisional y no definitivo.
Mencionó que estos movimientos no definen por sí mismos la realidad completa de la actividad gastronómica del municipio. De acuerdo con comentarios de distintos agremiados, los resultados del reciente Carnaval fueron positivos y, desde su propia experiencia, representaron un buen comportamiento en consumo y afluencia.
Este desempeño, agregó, puede considerarse un termómetro relevante para los próximos periodos de alta derrama económica.
“Mazatlán es un eje económico y turístico fundamental para el estado, y en las próximas semanas se avecinan acontecimientos importantes como Semana Santa, Pascua y la Semana de la Moto, que históricamente representan un impulso significativo para el sector gastronómico”, asentó.
Desde Canirac, añadió, ya han sostenido acercamientos para trabajar de manera coordinada en estrategias que permitan fortalecer al gremio durante estas fechas.
”Creemos necesario continuar impulsando planes de promoción y apoyo a la gastronomía local. Hablar bien de nuestra cocina, de nuestro talento y de todo lo que Mazatlán ofrece también genera impacto positivo”.
Como sector, habló de ser los primeros y mejores difusores de la gastronomía, porque detrás de cada cocina hay historias, empleo, inversión y vocación de servicio.
En el caso particular de corredores gastronómicos rurales como El Quelite, reiteró la importancia de fortalecer la promoción y el trabajo conjunto que permita mantener el flujo de visitantes y respaldar el desarrollo económico de estas zonas con alto valor cultural y turístico.
Mazatlán ha enfrentado retos en distintos momentos de su historia, expuso, y siempre ha demostrado capacidad de adaptación y resiliencia.
“Los mazatlecos sabemos reinventarnos, seguir trabajando y apostar por el crecimiento de nuestra ciudad”.
Canirac Mazatlán, dijo, refrenda su compromiso de seguir acompañando al sector desde una postura responsable, empática y constructiva, buscando generar confianza, estabilidad y mejores condiciones para la industria de alimentos y servicios.