$!Preocupa a Canirac Mazatlán baja afluencia turística que genera cierres de restaurantes

En el sector restaurantero existe preocupación por la baja afluencia de turistas que se registra en Mazatlán y que está afectando a los negocios, expresó la dirigente de Canirac, Rosa Cecilia Osuna Guerrero.

Sin embargo, expresó que cuentan con una clara intención de mantenerse activos y buscar estrategias que reactiven el flujo de visitantes al destino mazatleco.

“Es una realidad que la afluencia influye directamente en la operación de cualquier negocio. Lo importante es entender que esto no define a toda la zona, sino que nos invita a seguir trabajando en conjunto para fortalecer la promoción y el turismo rural”, destacó.

Primero que nada, expresó su respeto hacia la decisión de los restauranteros y hacia la trayectoria que ha tenido dentro del corredor gastronómico.

Pero agregó que cada negocio vive realidades particulares y las decisiones operativas corresponden a cada empresa.

La dirigente de Canirac dijo que el corredor gastronómico rural al igual que el de la ciudad sigue siendo un activo muy importante para Mazatlán y que hay restaurantes que continúan trabajando y apostando por la zona, y en distintos momentos se han impulsado iniciativas para atraer visitantes y fortalecer la economía local.

Ante los recientes anuncios relacionados con el cierre o suspensión de operaciones de algunos establecimientos, entre ellos Pizza La Mona, Campestre La Campesina y el restaurante Los Arrieros en El Quelite, Canirac Mazatlán reconoció que actualmente existen factores que inciden en la dinámica del sector restaurantero y de servicios.

Y mostró empatía hacia los empresarios y equipos de trabajo que atraviesan procesos de ajuste o cierre, entendiendo el esfuerzo que implica sostener una operación dentro de una industria que es dinámica y en constante transformación.