Aunque aún no hay una fecha establecida para ello, el Ayuntamiento se prepara para el cierre del Acuario Mazatlán, que será unos días antes de la apertura al público del Nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés que se contempla será el 29 del presente mes, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“En base a la fecha que se pone de apertura es como se da el cierre, el cierre se puede dar unos días antes, sin problema, precisamente nos estamos preparando para ese cierre, para esa transición de cierras uno y abres el otro, que tiene que ser una diferencia de días, una semana,no pasa nada, no hay una fecha precisa”, añadió.

Momentos después de sostener una reunión privada con regidores y personal del actual Acuario de Mazatlán y antes de un encuentro también privado con la directiva del Nuevo Gran Acuario, agregó que todavía ambos acuarios faltan por asumir algunas responsabilidades como parte del convenio.

“Por ejemplo, hay personal que no se ha liquidado, que hay que liquidar, que son 41 que le faltan al Nuevo Acuario, el contrato dice que de octubre del 2018 hacia atrás es responsabilidad del Nuevo Acuario, asume la responsabilidad de liquidación, por qué no se han hecho, no porque se niegue a hacerlo sino porque al momento de liquidarlos se queda descobijado el actual y tendrías que contratar personal y hacer otra vez la bola de nieve”, añadió el Presidente Municipal.

“Por esa razón ya vamos a precisar la fecha de cuándo liquidas o cuándo liquidamos o cuándo cierras esa área, cuándo quitas esos trabajadores, cuándo empiezas a transitar el tema de las especies, ya se les hizo llegar el día de ayer el listado de las especies que ellos van a elegir cuáles les interesan y cuál sería la negociación de esas especies en sentido de donaciones, no se comercializan, pero sí de acuerdo mutuo de cómo te ayudo, cómo nos ayudas”.

También se está viendo es quién se hará responsable una vez que se haga el cierre del actual Acuario Mazatlán de las especies que queden en él o si las van a mover todas o cuáles les interesan y cuáles no para saber qué van a hacer con las que no les interese, si se donan a otros acuarios o se depositan en otro lugar.

“Prácticamente estaríamos en condiciones de que, en una semana, 10 días, estamos en condiciones de tener ya con certeza cómo cierra”, expresó el Alcalde.

También dio a conocer que la afluencia de turistas en la Semana Santa fue muy buena en el Acuario Mazatlán, pero se habrá de presentar en su momento el tema de los números y por esa razón está el Órgano Interno de Control, la Síndico Procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz y un nuevo administrador que está viendo los ingresos por el cierre.

“Creo que se recaudó un poco más de 2 millones de pesos nada más de fin de semana, cerca de 3 millones de pesos nada más el fin de semana (pasado), pero habrá que ver todo lo que es la Semana Santa y la Semana de la Moto, ya sobre eso cerrar números”, continuó.

Expresó que con esos recursos se busca hacer la liquidación del personal que trabaja en el actual Acuario, pues los ingresos no son nada más ahorros, también se tienen que hacer gastos para la alimentación de los animales, el sostenimiento de su fuente de vida.

“Y habrá que ver cuánto les queda para liquidar, cuánto quedaría”, manifestó González Zataráin.