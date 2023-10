Al sentirse violentado en sus derechos ciudadanos argumentando que no se motivó y fundamentó la negativa del Cabildo para nombrarlo titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Efraín Vega Ramírez interpuso un recurso de amparo.

Por ello no se puede realizar otro proceso para nombrar a un titular del OIC hasta que el Juzgado Octavo de Distrito, donde se presentó el recurso legal, resuelva en definitiva qué es lo que procede en esta solicitud de amparo, informó la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz.

”El miércoles de la semana pasada (27 de septiembre) me notificaron que la persona que yo propuse como titular del Órgano Interno de Control, que es Jesús Efraín Vega Ramírez, se sintió violentado en sus derechos ciudadanos porque no se motivó ni se fundó la negativa en Cabildo”, añadió Cárdenas Díaz en entrevista este martes.

”Entonces él interpuso un amparo y al interponer el amparo pues el proceso se detiene, entonces tengo yo que ajustarme a lo que un Juez de Distrito nos ordene en este caso”.

Con dicho recurso de amparo, Vega Ramírez espera que se le respete el nombramiento, informó la Síndico Procuradora.

”Sí, él espera (que se le respete ser titular del OIC) porque él cumple con los requisitos, yo se los pasé 48 horas antes como marca la Ley, a Cabildo, un dictamen a Secretaría, iba su currículo, iba bien fundando todo, los documentos que avalan su trayectoria, sus estudios”, dio a conocer.

Precisó que hasta el momento hay un Reglamento en el Órgano Interno de Control que es el que habla de quién quedaría en su lugar en lo que el Juez de Distrito o las autoridades correspondientes indiquen qué continuaría.

”Yo no puedo hacer ya ninguna otra propuesta porque podría yo también estar vulnerando los derechos que el mismo ciudadano está pidiendo que no se le violenten, ...lo que si yo no sé es cuánto tiempo se tardaría el proceso, ahí sí no sé, espero que sea lo más rápido posible porque definitivamente necesitamos tener ya ahí al titular”, reiteró Cárdenas Díaz.

Agregó que el Reglamento del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán establece que será la autoridad investigadora, sustanciadora o resolutora quien puede quedar al frente del OIC para cubrir faltas temporales del titular de dicho Órgano Interno.

De hecho, actualmente una persona cubre temporalmente ese cargo porque el actual titular, Rafael Padilla Díaz, está incapacitado por un problema de salud, por lo que está como encargado de despacho Rodolfo Tirado.

”Cuando se cumple el plazo de que ya debe hacerse el cambio (definitivo de Padilla Díaz) ya viene la suplencia”, informó la Síndico Procuradora.

Dio a conocer que se ha tenido buena comunicación y coordinación con Rodolfo Tirado, desde un inicio le informaron a ella que él quedaba como encargado de despacho del OIC y se le está dando seguimiento normal a los casos, no se detienen los procesos del Ayuntamiento, todo sigue de manera normal.

La negativa del pasado 14 de septiembre

El pasado 14 de septiembre, por 10 votos en contra el Cabildo no aprobó el nombramiento de Vega Ramírez como nuevo titular del OIC para suplir a Padilla Díaz, cuyo segundo periodo para el que fue nombrado vence a mediados del presente mes.

Ante dicha decisión, la Síndico Procuradora presentó una demanda en contra de los 10 regidores que votaron en contra de su propuesta y contra el Alcalde Édgar González Zataráin y se espera que la autoridad correspondiente indique qué procede.

Cárdenas Díaz dijo que en el artículo 69 bis de la Ley del Gobierno Municipal faculta al Síndico Procurador de proponer al titular del Órgano Interno de Control, mientras que en el artículo 4to del Reglamento Interno de Control, vienen los requisitos que se deben de cumplir.

”Entonces al hacer yo la propuesta pues la estoy haciendo como marca la Ley y con los requisitos que la Ley marca, entonces cuando se vota en contra pues esperábamos una motivación o una fundamentación, porque a todo acto de Gobierno se debe de motivar y fundamentar, entonces (debieron decir) no estoy de acuerdo que sea esta persona por ésto, por ésto, pero ésto lo fundamento, es válido hacerlo cuando se detecta que se falsificó un documento, su acta de nacimiento o su certificado, sus títulos”, expuso.

”La persona que yo propuse cumplía cabalmente con los requisitos que marca la ley, por eso él se siente violentado e interpone este amparo, porque él necesita que le motiven y le fundamenten el por qué no”, reiteró.

”Así como a mí me faculta la ley de proponer al titular del Órgano Interno de Control, y no dice si debe ser convocatoria, si debe ser terna, a él (al Alcalde) la Ley también lo faculta para proponer al Secretario, al Tesorero y al Oficial Mayor (del Ayuntamiento, en ese caso cuando él lo propuso nadie le dijo que hiciera una convocatoria abierta o lo debió de haber hecho también de una manera como ahorita lo solicita, mi pregunta es, por qué no lo hicieron”.

Recordó que a los integrantes del Cabildo se les dio 6 minutos antes el currículo de dichas personas y todos los regidores y ella votaron a favor, le dieron el voto de confianza al Alcalde.

”Por qué hoy cuando casi en el mismo mes en que ya debe de haber la propuesta para el titular del Órgano Interno de Control empiezan a cambiar un Reglamento del Ayuntamiento para que el procedimiento de elegir al titular del Órgano Interno se cambie, o sea, pueden venir buenas propuestas, sin embargo, no es el momento ni el Reglamento que se tendría que cambiar”, continuó.

”Lo que se tiene que cambiar es la Ley del Gobierno Municipal donde se faculta al Síndico Procurador o en su caso el Reglamento del Órgano Interno de Control porque el Órgano Interno de Control es un ente autónomo, si querían cambiar el procedimiento para elegirlo tres o cuatro meses atrás se hizo un reglamento interno del Órgano Interno de Control, ese era el momento, ahí se debió haber hecho el cambio, yo incluso a unos regidores se los comenté y no lo hicieron, no lo tomaron en cuenta, nada más se votó”.

Recalcó que en el mes anterior al cambio de titular del OIC rápidamente quieren cambiar un reglamento y no el que debe de hacerse, tan así que ya se publicó ese cambio en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa que generalmente tarda hasta 3 meses el procedimiento para que haga eso y en este caso increíblemente lo hicieron en menos de 15 días.

Pero se está revisando qué procede porque dijo creer que se está tratando de modificar un reglamento de manera errónea.

“Están tratando de que el titular del Órgano Interno de Control se elija por convocatoria, más transparencia con el Secretario, con el Tesorero y con el Oficial Mayor porque ahí sí lo votaron en menos de 5 minutos”, reiteró la Síndico Procuradora.

”Es muy buena la transparencia, es muy bueno querer cambiar los procedimientos, pero antes hay que cambiar las leyes, yo como Sindicatura me apego a la ley y tengo que hacer que los demás se apeguen a la ley, entonces cómo voy a participar yo en hacer cosas fuera de la ley, eso tampoco abona a la transparencia, la transparencia está en la legalidad”.

También dijo que la ciudadanía debe estar tranquila pues la intención de la persona que ella propuso se eligió de manera concienzuda.

”Que la ciudadanía esté tranquila, que la intención de la persona que yo propuse se eligió concienzudamente, se preguntó, no es mi compadre, no es mi amigo, no lo conocía, tenemos conocidos en común y vino y se entrevistó como se entrevistó a otras personas y créame que pedí muchísimas recomendaciones”, recalcó.

”Y lo que queremos es tener una persona ahí que le dé celeridad a las denuncias, desde que inicie la administración tengo bastantes denuncias, incluyendo de la administración en donde estaba ‘El Químico’ (Luis Guillermo Benítez Torres), y también salieron denunciados varios funcionarios de esa administración, pero están atoradas ahí en el Órgano Interno de Control, entonces yo necesito una persona imparcial en el Órgano Interno de Control”.

El Alcalde Édgar González Zataráin dijo en entrevista por separado que no estaba enterado de algún amparo o algún recurso legal por este caso, aparte de la demanda contra 19 regidores y contra él, pero no descartó que se presentaran otros recursos legales contra quienes rechazaron el nombramiento de Vega Ramírez como titular del OIC.