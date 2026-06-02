$!Productores buscan reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle cierre fronteras al camarón

Antes del Mundial de Futbol, productores del país buscan reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum para pedirle cierre fronteras al camarón al estar en riesgo miles de empleos; para presionar encadenaron el edificio de Conapesca este martes, tras una manifestación por calles de Mazatlán. Tratando de salvar la poca producción de camarón que cosecharon las granjas acuícolas del país, la flota de altamar, de rivera y mantener a los miles de empleos que dependen de esta actividad, y confiando en el último discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de defensa a la soberanía nacional, cientos de pescadores marcharon este martes por la zona turística de Mazatlán para encadenar el edificio de la Conapesca de manera simbólica, desde dónde pidieron reunirse solo con ella, antes del inicio del mundial. Entre las proclamas y pancartas señalaron que la actividad pesquera está en crisis en manos de una red de corrupción de funcionarios de todos los niveles que han permitido el ingreso de camarón ilegal a México y que ya invadió el mercado consumidor, se cayeron los precios y no han podido acomodar las cosechas de cientos de toneladas de granjas acuícolas, más las embodegadas de altamar y de los Ribereños.

Por segunda vez en el año, el grito de auxilio creció a más de 500 pescadores y viajaron desde líderes nacionales, de federaciones, de cooperativas de los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Colima y Tamaulipas, de plantas congeladoras para denunciar que están contando los días para declararse en quiebra total al no poder acomodar la producción. Carlos Urías Espinosa, presidente del consejo de administración del Consejo nacional de productores acuícolas de Camarón (CONPAC) que representa los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima y Tamaulipas, citó que hay más de mil empleos perdidos por la crisis en que se encuentra la actividad, tan solo en Sinaloa.

“El sector ya no puede aguantar más porque es un sector con ciclos cortos con una dinámica que no pasó en diciembre y tenemos siete años desde amparos con jueces federales manifestaciones en la ciudad de México, dos veces en el zócalo y esto ya tiene tiempo”, relató. El objetivo, recalcó, es conseguir el cierre total de cualquier tipo de camarón que no sea del país. “El sector está en una quiebra total, pero los empleos ya se perdieron, al menos más de 4 mil empleos perdidos tan solo en este 2026. Por Importaciones desmedidas sin ningún control que dañen al sector diríamos que empezaron a partir del 2021”. Luis Enrique Vargas Jiménez, presidente de lo Unión de acuacultores del Estado de Nayarit y secretario del Consejo Nacional de Productores de Camarón, habló por las 800 granjas que emplean directo a más de 4 mil personas más la familia sube a ocho mil y los indirectos que forman la cadena de siembra, cultiva, cosecha, transporta y los restaurantes que se podrían perder si la actividad llega a colapsar, advirtió al igual que ocurre con Sinaloa y Sonora.

“Hay un entramado entre empresarios que aprovecharon esta coyuntura y servidores públicos y se ha convertido en una red no solo nacional sino internacional con todos los países que tenemos tratado de libre comercio que triangula la frontera de México. Es un contrabando técnico del que estamos siendo víctimas de ello”, denunció. Denunció que los importadores de Ecuador están ingresando el camarón con las cajas a México, cuando no debería entrar porque no han revisado las condiciones de los Tratados de Libre Comercio, que señalan cero importaciones.

“Lo que queremos es que no haya camarón importado de ningún tipo, ni fresco, ni procesado en ninguna parte del país. Que cierren las fronteras totalmente”, señaló Raúl Barrete, presidente del Sistema Camarón de Cultivo de Sinaloa. Alvaro Franco, presidente de la Confederación Nacional de cooperativas pesqueras (CONACOP) que representa alrededor de 200 mil productores pesqueros del país pidió unos minutos para informarle a la Presidenta de la República que los han dejado solos y que la importación de grandes volúmenes de camarón les ha desplazado del mercado nacional.

“Pedimos que se paren las importaciones porque nos está pegando en toditita la ma... a los productores nacionales. No tenemos condiciones de trabajo y lo poquito que hay no lo podemos ni siquiera vender, mucho menos a buen precio. Necesitamos que nos atienda la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y tener una plática cerrada para hacerle saber cual es realmente el problema por el que estamos pasando porque la realidad es que los productores nacionales estamos solos”, indicó que no les han querido atender y de continuar así van a desaparecer. A una sola voz, reclamaron mejores condiciones para los productores de alimentos del mar del país y que les dejen libre el mercado a la producción mexicana, porque se trata de miles de empleos, sobre todo en sitios de mayor marginación y pobreza del país y también generan divisas. El sector pesquero de altamar también se sumó en la lucha contra las importaciones de camarón pidiendo piso parejo porque la afectación está pegando a todos, los que cosechan en granjas, los de rivera, a las plantas empacadoras y a toda la cadena que genera la actividad productiva, explicó Jesús Omar Lizárraga, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico.

Y es que dijo que desde hace cinco años cuando el sector ya estaba en agonía, insistió en diferentes soluciones para el sector y no hubo ninguna ayuda. “Desafortunadamente no tenemos piso parejo para tener costos rentables y ser competitivos y estamos en esta lucha con los productores de acuacultura que al igual que nosotros están en agonía a la falta de solución a las diferentes problemáticas de parte del Gobierno Federal”, dijo. Mientras que Lizet Hernández Arreola, presidenta de la Cooperativa Pesquera de Empacadoras Artesanales de Mazatlán, dijo que hay más de 200 mujeres desempleadas de empacadoras paradas porque no hay trabajo tras la veda del camarón y de las granjas, teniendo que emigrar a Los Mochis y San Felipe o si se quedan solo venden en sus casas otros artículos.