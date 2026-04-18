$!Promete Tere Guerra a restauranteros de Mazatlán combatir burocracia y mejorar imagen del puerto

Con el objetivo de fortalecer la industria gastronómica y turística, la Diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, sostuvo un encuentro este 18 de abril con empresarios del sector restaurantero en Mazatlán.

Durante la reunión, en la que también participaron la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez y el regidor Martín Ochoa, los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados expusieron las problemáticas que asfixian al gremio.

Entre las principales preocupaciones destacaron la percepción de inseguridad, el exceso de trámites administrativos y el impacto económico por el alza en los combustibles.

Respecto a los desafíos en seguridad, Guerra Ochoa subrayó la importancia de construir una narrativa objetiva que proteja la imagen de Mazatlán como destino turístico.

“Tenemos que trabajar en fortalecer la industria turística y gastronómica, no solo desde el gobierno, sino en conjunto con el sector productivo. Mazatlán tiene un gran potencial y debemos aprovecharlo”, expresó Tere Guerra