$!Promete Tere Guerra a restauranteros de Mazatlán combatir burocracia y mejorar imagen del puerto

Con el objetivo de fortalecer la industria gastronómica y turística, la Diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, sostuvo un encuentro este 18 de abril con empresarios del sector restaurantero en Mazatlán.
Durante la reunión, en la que también participaron la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez y el regidor Martín Ochoa, los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados expusieron las problemáticas que asfixian al gremio.
Entre las principales preocupaciones destacaron la percepción de inseguridad, el exceso de trámites administrativos y el impacto económico por el alza en los combustibles.
Respecto a los desafíos en seguridad, Guerra Ochoa subrayó la importancia de construir una narrativa objetiva que proteja la imagen de Mazatlán como destino turístico.
“Tenemos que trabajar en fortalecer la industria turística y gastronómica, no solo desde el gobierno, sino en conjunto con el sector productivo. Mazatlán tiene un gran potencial y debemos aprovecharlo”, expresó Tere Guerra
En este sentido, se comprometió a gestionar ante el Ejecutivo estatal campañas de promoción más efectivas que ayuden a mejorar la percepción del municipio a nivel nacional e internacional.
Ante la queja por la carga burocrática, la legisladora planteó la creación de mesas de trabajo con equipos técnicos para desarrollar reformas legales específicas en coordinación con los empresarios.
El plan busca simplificar procesos y mejorar el marco normativo actual para reducir los costos operativos que enfrentan los restauranteros.
Asimismo, puso a disposición del sector la oficina de atención ciudadana del Congreso del Estado para canalizar propuestas y dar seguimiento a iniciativas que permitan mejorar el marco normativo.
Finalmente, la Diputada reconoció que el contexto económico global y el aumento de los insumos han golpeado la cadena productiva local, por lo que aseguró que desde el Congreso buscarán alternativas para mitigar estos efectos en la economía del puerto.