$!Restauranteros de Mazatlán piden reforzar promoción y mejorar percepción del destino

MAZATLÁN._ Ante los retos que enfrenta el turismo de Sinaloa, el sector restaurantero de Mazatlán planteó la urgencia por reforzar la promoción del destino y consolidar el trabajo conjunto con autoridades para atender la percepción del destino.

En reunión que sostuvieron con la Diputada local, Teresa Guerra Ochoa, señalaron lo anterior con el afán de atraer más visitantes y eventos al puerto.

Durante este encuentro, integrantes del gremio expusieron que la industria restaurantera no solo representa un motor económico relevante para Mazatlán y el resto de la entidad, gracias a una gastronomía reconocida a nivel internacional y respaldada por una riqueza de sus insumos provenientes del campo y el mar.

En este sentido, Guerra Ochoa reconoció la importancia estratégica del sector y señaló que existe margen para fortalecer el trabajo conjunto entre gobierno, empresarios y sociedad.

“Es una práctica nuestra como Legislativo tener el acercamiento con los sectores productivos para efecto de escucharles, porque ustedes traen una problemática y es importante atenderla”, comentó.

“Yo siempre me he acercado mucho y he respetado mucho esta industria. Mis orígenes están ahí, porque mi madre trabajó en la cocina, con muchas dificultades, y eso me hace valorar aún más este sector”.