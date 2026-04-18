$!Restauranteros de Mazatlán piden reforzar promoción y mejorar percepción del destino

MAZATLÁN._ Ante los retos que enfrenta el turismo de Sinaloa, el sector restaurantero de Mazatlán planteó la urgencia por reforzar la promoción del destino y consolidar el trabajo conjunto con autoridades para atender la percepción del destino.
En reunión que sostuvieron con la Diputada local, Teresa Guerra Ochoa, señalaron lo anterior con el afán de atraer más visitantes y eventos al puerto.
Durante este encuentro, integrantes del gremio expusieron que la industria restaurantera no solo representa un motor económico relevante para Mazatlán y el resto de la entidad, gracias a una gastronomía reconocida a nivel internacional y respaldada por una riqueza de sus insumos provenientes del campo y el mar.
En este sentido, Guerra Ochoa reconoció la importancia estratégica del sector y señaló que existe margen para fortalecer el trabajo conjunto entre gobierno, empresarios y sociedad.
“Es una práctica nuestra como Legislativo tener el acercamiento con los sectores productivos para efecto de escucharles, porque ustedes traen una problemática y es importante atenderla”, comentó.
“Yo siempre me he acercado mucho y he respetado mucho esta industria. Mis orígenes están ahí, porque mi madre trabajó en la cocina, con muchas dificultades, y eso me hace valorar aún más este sector”.
La Diputada señaló que una de las áreas claves para poder seguir promoviendo el destino es la movilidad, al advertir que mejorar las condiciones de traslado tanto en zonas urbanas como rurales facilita el flujo de turistas hacia distintos puntos de la entidad, ampliando así la derrama económica.
Además, planteó la posibilidad de impulsar más eventos que posicionan a Sinaloa como un referente gastronómico y turístico, así como revisar el destino de recursos recaudados en materia turística, con el fin de canalizarlos hacia la promoción de la cocina sinaloense.
Desde el ámbito legislativo, indicó que se pueden construir iniciativas que atiendan las necesidades del sector restaurantero y lo consoliden como un eje central dentro de la oferta turística estatal.
“Desde el Congreso podemos abrazar iniciativas que ustedes traigan y ayudar a impulsarlas. Vengo a escucharles para ver cómo les seguimos apoyando, porque es una gran industria”, declaró.
Por otro lado, Rosa Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, destacó que este gremio genera un impacto significativo en términos de empleo, inversión y dinamismo económico, además de ser un elemento clave en la experiencia de los visitantes.
“Es un sector que no es bien valorado el impacto económico que tiene. Cuando un evento viene a Mazatlán estamos hablando de personas que están visitando nuestro puerto, comiendo en algún lugar, hospedando en algún lugar, moviendo por carreteras y pues de alguna manera también es recaudatorio y positivo para todos los sectores, no solo para el privado”, comentó.
Sin embargo, reconoció que la industria ha sido una de las más afectadas por la percepción de inseguridad que ha prevalecido en la entidad, lo que ha derivado en afectaciones directas a establecimientos y, en consecuencia, a la economía local.
A pesar de esto, Osuna Guerrero afirmó que se trata de un sector resiliente, que ha sabido adaptarse a los desafíos mediante la innovación y el esfuerzo colectivo.
Durante la reunión, los restauranteros presentaron diversas propuestas, entre ellas fortalecer su papel como voceros para mejorar la imagen de Sinaloa, así como impulsar la organización de más eventos que contribuyan a atraer turismo al coincidir en que para lograrlo es indispensable generar mayor certidumbre, tanto en materia de seguridad como en condiciones para la inversión.
Finalmente, Osuna Guerrero destacó que, después del hospedaje, la gastronomía se posiciona como uno de los principales motivos por los que los turistas eligen Mazatlán, lo que refuerza la necesidad de consolidar estrategias que potencien este sector y lo mantengan como uno de los pilares del desarrollo turístico del puerto.