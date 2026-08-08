$!Reabren playas de Mazatlán pese a que cocodrilo sigue sin ser localizado

A través de un comunicado se informó que, luego de realizar recorridos de vigilancia y reconocimiento coordinados por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y Protección Civil Municipal, no se observó la presencia del cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros reportado en días anteriores, por lo que todas las playas del puerto se encuentran abiertas al público.

MAZATLÁN._ El cocodrilo que fue visto esta semana en el mar no ha sido localizado; no obstante, las autoridades ya reabrieron al público las playas de Mazatlán.

A pesar del riesgo de toparse con el cocodrilo, cientos de bañistas acudieron este sábado a disfrutar del mar.

Con el objetivo de brindar atención preventiva inmediata, las autoridades mantendrán recorridos de vigilancia en la zona costera, teniendo como prioridad la seguridad de los bañistas y la atención de cualquier situación que pudiera presentarse.

El llamado a la ciudadanía y visitantes es a respetar los banderines rojos que se mantienen instalados en algunos puntos de playa, debido a que los efectos de mar de fondo mantienen oleaje elevado y generan corrientes marinas en algunas áreas.

Finalmente, se pide a la población mantenerse atenta a las recomendaciones de los elementos salvavidas y, ante cualquier situación de emergencia, realizar de inmediato el reporte al número de emergencias 911.