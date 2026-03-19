$!Realizan limpieza en basureros clandestinos en la Ferrocarrilera y Palos Prietos

MAZATLÁN._ La denuncia sobre lotes baldíos usados como basureros clandestinos en las colonias Ferrocarrilera y Palos Prietos, hecha por vecinos de la zona, fue escuchada por las autoridades.

Personal de Servicios Públicos mandó limpiar los lotes que acumulaban cerros de bolsas de desechos de comida y cascajo de material de construcción.

Tras el reporte de los depósitos de basura de constructoras de los desarrollos inmobiliarios y negocios de alimentos de los alrededores, la dependencia municipal envió camiones para limpiar.

Los vecinos agradecieron la disposición del personal de limpieza que atendió el llamado de los habitantes, ya que advirtieron que estos lotes se convierten en criaderos de roedores y los perros dispersan los desechos, además de que es una fuente de contaminación para las viviendas de los alrededores.