$!Realizan limpieza en basureros clandestinos en la Ferrocarrilera y Palos Prietos

MAZATLÁN._ La denuncia sobre lotes baldíos usados como basureros clandestinos en las colonias Ferrocarrilera y Palos Prietos, hecha por vecinos de la zona, fue escuchada por las autoridades.
Personal de Servicios Públicos mandó limpiar los lotes que acumulaban cerros de bolsas de desechos de comida y cascajo de material de construcción.
Tras el reporte de los depósitos de basura de constructoras de los desarrollos inmobiliarios y negocios de alimentos de los alrededores, la dependencia municipal envió camiones para limpiar.
Los vecinos agradecieron la disposición del personal de limpieza que atendió el llamado de los habitantes, ya que advirtieron que estos lotes se convierten en criaderos de roedores y los perros dispersan los desechos, además de que es una fuente de contaminación para las viviendas de los alrededores.
Esta vez, las cuadras afectadas fueron las calles de la esquina de Papagayo con Río Presidio, del fraccionamiento Ferrocarrilera, donde detectaron que por las noches dan varias vueltas albañiles con carretillas con material con el que trabajan en las torres en construcción de la zona, que son varias.
A pesar de pedirles que no dejaran los escombros en solares baldíos, no hicieron caso alguno, señalaron los afectados.
Otra de las cosas que observan a diario es que no tienen control del manejo de los desechos de construcción y que incluso hay vecinos que se hospedan en las nuevas torres que sacan las bolsas de basura cuando no es el día ni el horario indicado.
Así que pidieron se concientice a los propietarios de las torres condominales, a las que ya están en funcionamiento y a los que aún están en construcción, para el manejo de los desechos, tanto de alimentos como de materiales que son altamente contaminantes si se dejan expuestos o al aire libre.