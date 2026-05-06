$!Reaparecen objetos para apartar estacionamiento en la Zona Dorada a un día de operativo

MAZATLÁN._ A solo un día de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementó un operativo para el retiro de objetos utilizados para apartar espacios de estacionamiento en la Zona Dorada, este miércoles se observaron de nuevo artículos colocados sobre la vía pública para impedir el libre uso de cajones. Durante un recorrido realizado por las calles de este sector turístico, se encontraron algunos conos anaranjados, bidones y jabas de plástico y otros objetos improvisados utilizados por particulares para reservar espacios frente a comercios, hoteles y distintos establecimientos, principalmente en las calles De Las Garzas y Laguna.

Debido a que el pasado martes, la Unidad de Vialidad desplegó un operativo derivado de denuncias ciudadanas realizadas a través de redes sociales, en el cual retiraron cerca de 50 objetos y se liberaron aproximadamente 100 metros de línea blanca para el libre uso de la población, la situación llamó de nueva cuenta la atención de automovilistas y ciudadanos, quienes mostraron su molestia. Durante el operativo, las autoridades municipales señalaron que el apartado de lugares constituye una práctica indebida que contraviene a la Ley de Tránsito, además de representar una apropiación irregular del espacio público. Sin embargo, menos de 24 horas después del operativo, varios espacios volvieron a aparecer apartados, especialmente en zonas de alta afluencia turística y comercial, donde diariamente existe una alta demanda de estacionamiento.

En algunos de los puntos, se pudo ver cómo los objetos fueron colocados de manera continua sobre varios metros de la banqueta, ocupando prácticamente líneas completas de estacionamiento, mientras que, en otros casos, se observaban espacios “reservados” de manera informal frente a negocios. Aunque legalmente los automovilistas pueden retirar este tipo de objetos y ocupar ese espacio de estacionamiento, al encontrarse colocados de manera irregular sobre la vía pública, muchos prefieren no hacerlo por temor a posibles represalias. Algunos conductores señalaron de manera anónima que evitan mover conos, cubetas, bidones o jabas por miedo de que sus vehículos puedan resultar dañados posteriormente, ya sea con rayones, golpes o incluso neumáticos ponchados.