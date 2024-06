“Son totalmente infundados esos señalamientos, yo solamente hice mi trabajo, tengo una responsabilidad que es la de mantener el orden aquí en el Municipio y es lo que hice de manera puntual, se atendieron más de 37 reportes de todo tipo, me entrevisté con muchas personas en las colonias que tenían esa inquietud, ese temor de no saber si estaban liberadas (abiertas) las casillas, personalmente les dije que lo podían hacer de manera tranquila”, añadió Barrón Valdez.

“Afortunadamente con la intervención de todas las autoridades y esa coordinación excelente que hubo pues no se presentó un caso así, pudieron ejercer ese derecho al voto de manera tranquila y yo creo que eso fue en general, fue una situación que quedó muy clara y muy demostrada, todos pudieron hacerlo, no hubo ningún acto de violencia dentro de las casillas porque estuvimos muy al pendiente de que no pasara, cumplimos con ese objetivo”.

También dijo que el Operativo de Seguridad que se implementó por la jornada electoral del 2 de junio aún continúa, pero ya nada más en el Consejo Municipal Electoral donde se realiza un recuento de los votos para la elección a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

“Todavía tenemos eso, de hecho ahí hay una situación del conteo, nosotros nos mantenemos solamente al margen, mientras que no exista una alteración al orden no vamos a realizar ninguna intervención, en cuando haya una alteración al orden nosotros vamos a actuar en consecuencia independientemente de partido”, recalcó el titular de la SSPM la mañana de este viernes tras la reunión de la Mesa Regional por la Paz que se realizó en la Sala de Cabildo.

“Nosotros somos Policía Municipal, somos institucionales, nosotros no le vamos a ningún partido, nosotros trabajamos por la sociedad en general”.

También expresó que todo mundo tiene derecho a manifestarse.

La mañana de este viernes el candidato a la Alcaldía de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, Guillermo Romero Rodríguez, reiteró en la manifestación en la que acusó fraude y que se impugnará la elección para que se reponga, que el día de la jornada electoral el titular de la SSPM estuvo operando a favor del Movimiento de Regeneración Nacional y por ello debe dejar ese cargo.