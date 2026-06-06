$!Recibe María Esther apoyo económico para continuar su lucha por una cirugía

MAZATLÁN._ En medio de una complicada batalla por recuperar su salud, María Esther Sánchez González recibió un apoyo económico de 2 mil 500 pesos por parte de un lector de Noroeste, gesto solidario que representa un alivio para ella y su familia.
La adulta mayor busca reunir los recursos necesarios para una cirugía urgente que podría mejorar significativamente su condición de vida.
María Esther enfrenta una delicada situación médica debido a la presencia de un coágulo extenso que mantiene obstruida una vena en su pierna izquierda, lo que ha provocado inflamación severa, dolor constante y dificultades para caminar, limitando sus actividades cotidianes y obligándola a depender del apoyo de familiares para realizar tareas básicas.
Por tal razón, expresó su agradecimiento al recibir el donativo, ante el acto de empatía, reconociendo que esta ayuda representa una oportunidad para seguir adelante en un proceso que se ha vuelto cada vez más complicado por la falta de recursos económicos.
“Estoy muy agradecida, este apoyo me va a servir mucho porque no tengo ni para ir al hospital. Ya no tengo dinero para atenderme por fuera, tengo que pagar transporte, consultas y hasta a veces pido prestado para poder ir”, comentó.
“Mi esposo me ayuda trabajando con un señor que vende fruta, pero aun así no alcanza el dinero para todos los gastos”.
La mujer explicó que, desde hace varios meses, los gastos relacionados con su enfermedad ya consumieron los pocos recursos con los que cuenta la familia, situación que se ha agravado debido a que no puede trabajar mientras permanece bajo tratamiento médico, pues su problema de salud requiere reposo absoluto.
A esto se suman los gastos relacionados con la educación de su nieta, quien actualmente estudia y requiere útiles, cuotas escolares y otros apoyos necesarios para continuar con sus estudios.
“Yo tengo a mi niña conmigo, ella está en la escuela y también hay muchos gastos, ahora nos van a cobrar 800 pesos y los útiles también son mucho dinero. No puedo caminar por la pierna, por lo que necesito ponerme activa para poder ayudarla, llevarla y traerla de la escuela”, declaró.
Debido a la inflamación y al dolor que le provoca la enfermedad, María Esther no puede desplazarse con normalidad y actividades cotidianas como caminar o acompañar a su hija se han vuelto prácticamente imposibles.
De acuerdo con los estudios médicos que le realizaron, los especialistas detectaron una obstrucción importante en una vena de la pierna, condición que requiere una intervención quirúrgica especializada.
Sin embargo, la cirugía tiene un costo aproximado de 40 mil pesos, cantidad que actualmente resulta imposible de cubrir para la familia, pues además del procedimiento, existen gastos adicionales relacionados con consultas, estudios médicos, medicamentos y traslados a las unidades de atención especializada.
Por esta razón, familiares y personas cercanas a Maria Esther comenzaron a solicitar el apoyo de la ciudadanía para su apoyo y lograr reunir los recursos que le permitan acceder al tratamiento que necesita.
De tal forma que, aunque el donativo recibido representa solo una parte de la meta económica, para María Esther significa mucho más que una ayuda monetaria, es una muestra de solidaridad que le permite mantener la esperanza de poder someterse a la cirugía antes de que su estado de salud empeore.
Mientras continúa el proceso para recaudar fondos, los médicos le recomendaron permanecer en reposo para evitar complicaciones mayores derivadas de la obstrucción venosa, una condición que mantiene en riesgo su movilidad y calidad de vida.
A pesar de las dificultades, María Esther asegura que luchará para recuperar su salud y volver a realizar actividades que hoy le resultan imposibles, confiando en que la solidaridad de la comunidad le permitirá alcanzar la meta necesaria para ser operada.