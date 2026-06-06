$!Recibe María Esther apoyo económico para continuar su lucha por una cirugía

MAZATLÁN._ En medio de una complicada batalla por recuperar su salud, María Esther Sánchez González recibió un apoyo económico de 2 mil 500 pesos por parte de un lector de Noroeste, gesto solidario que representa un alivio para ella y su familia.

La adulta mayor busca reunir los recursos necesarios para una cirugía urgente que podría mejorar significativamente su condición de vida.

María Esther enfrenta una delicada situación médica debido a la presencia de un coágulo extenso que mantiene obstruida una vena en su pierna izquierda, lo que ha provocado inflamación severa, dolor constante y dificultades para caminar, limitando sus actividades cotidianes y obligándola a depender del apoyo de familiares para realizar tareas básicas.

Por tal razón, expresó su agradecimiento al recibir el donativo, ante el acto de empatía, reconociendo que esta ayuda representa una oportunidad para seguir adelante en un proceso que se ha vuelto cada vez más complicado por la falta de recursos económicos.

“Estoy muy agradecida, este apoyo me va a servir mucho porque no tengo ni para ir al hospital. Ya no tengo dinero para atenderme por fuera, tengo que pagar transporte, consultas y hasta a veces pido prestado para poder ir”, comentó.

“Mi esposo me ayuda trabajando con un señor que vende fruta, pero aun así no alcanza el dinero para todos los gastos”.