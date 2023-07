Debido al problema de movilidad que se registró en Mazatlán por las lluvias provocadas por “Beatriz”, el Alcalde de Mazatlán informó que se contratarán 30 elementos de Tránsito que apoyen en el control de circulación de avenidas principales.

“Recuerden que en Semana Santa contratamos nosotros a agentes viales, hoy lo vamos a volver a a hacer para esta temporada de lluvias porque es insuficiente, entre los cierres que tienes que hacer, entre las emergencias que tienes y todavía en esos puntos de los semáforos”, comentó Édgar González Zataráin.

Reconoció que el principal problema durante la lluvia del sábado pasado fue precisamente la movilidad, dado que las principales vialidades se vieron colapsadas, algunas por la falta de semáforos y otras por las inundaciones y la falta de cierre en las mismas.

“No es bueno que nos inundemos y que tengamos ese caos, no es bueno por supuesto porque materia de vialidad, de movilidad, se afectó, se afectaron los semáforos, se afectaron los cruces, se afectaron los puntos de inundación en las avenidas, entonces no podemos decir que le fue bien, le fue bien a la zona en cuanto a lluvia, en cuanto a agua, pero afecta, no deja de afectar la funcionalidad de la ciudad “, dijo el Alcalde.

Una de las avenidas que se vio afectada e incluso se tuvo que hacer un rescate con elementos de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal y Estatal, fue la Avenida Internacional, que precisamente por la falta de elementos no se contempló para ser cerrada a la circulación, sin embargo aseguró el alcalde que próximamente sí se van a considerar.

“Sí faltó cierre de dos puntos, dos o tres puntos faltaron cierre, que ya lo vimos con Protección Civil y con Tránsito que lo cierren, entonces sí nos vamos a activar, los van a incluir de cierre, yo no entendía por qué en el pasado no lo hacían, la mejor forma de que no te metas en un problema de que tu carro no se te inunde, que no se te afecte, pues obviamente es cerrando”, señaló.

El problema, dijo el Alcalde, se debe al déficit de elementos que existe en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el cual no solo afecta al Bando de Policía, sino también a la corporación en el área de Tránsito y de la Policía Acuática.

Por ese motivo, de manera temporal se contratarán estos elementos con intención de que se queden permanentemente, así como también esperar que en diciembre se incorporen los egresados de la Unipol (Universidad del Policía).

“Si en un día normal ahorita te pusieras a distribuir un tránsito por semáforo, no te alcanzan los tránsitos, menos si incluyes los cruces inundables, entonces lo que vamos a hacer es meter ya el grupo de los agentes que se van a implementar para cruces”.

“Yo creo que hay que dejarlo ya de manera permanente, yo la vez pasada como no tenía presupuesto para dejarlos permanente, lo hicimos momentáneo, pero sí hay que considerar un presupuesto para ellos y dejarlos de manera permanente, muchos no quedaron, muchos no pasaron los exámenes, pero tienen ganas de servir, de trabajar, entonces se les invitó y aceptaron”, agregó el Alcalde.