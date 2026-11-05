Reportan estable a policía municipal atacado a balazos el miércoles en Mazatlán

MAZATLÁN._ El elemento de la Policía Municipal que fue atacado a balazos el miércoles en Mazatlán se encuentra estable, aseguró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

El hecho se registró la noche del 4 de noviembre en la colonia Rafael Buelna, sin embargo, la Presidenta Municipal señaló que el agente contaba con incapacidad desde agosto.

“Se hace constar que el elemento cuenta con una incapacidad por riesgo de trabajo desde el 15 de agosto de 2026, derivada de un accidente ocurrido mientras se encontraba en servicio al caer de un segundo piso durante la atención de un reporte, presentando como diagnóstico inicial esguince y torcedura de tobillo izquierdo”, comentó este jueves.

“Ahorita se encuentra con atención médica y vamos a darle continuidad y seguimiento a su evolución, se encuentra ahorita estable... al momento queda en una valoración que dice que el paciente está evolucionando, que está evolucionando para bien”.

Tras los ataques a balazos contra dos elementos de la Policía Municipal durante la presente semana, la Alcaldesa agregó que el personal del Gobierno de Mazatlán siempre está atento.

“Como les he comentado, en las Mesas de Construcción de Paz estamos trabajando los tres niveles de gobierno para que la gente tenga su atención. Los elementos de Seguridad Pública siempre están recibiendo entrenamiento, capacitaciones y ellos están bien equipados, que es lo que nosotros siempre buscamos que se tenga con el equipo táctico, con el entrenamiento y por supuesto con todas las capacidades para que ellos realicen sus funciones y que sean para el bien de la sociedad”, subrayó.

“Las funciones que realiza la Policía Municipal, como ustedes bien saben, son preventiva y de proximidad social y eso es lo que buscamos que se siga reforzando”.

Palacios Domínguez recordó que en Mazatlán se cuenta con el apoyo en materia de seguridad de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Agregó que se está en constante monitoreo, hay una constante coordinación interinstitucional y se va estar pendiente de todos los sucesos para que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tengan las mejores condiciones para realizar su trabajo.

Además, la Alcaldesa indicó que este jueves fue informada de que de 4 mil elementos más de la Guardia Nacional que vendrán a Mazatlán para reforzar la seguridad, mil ya se encuentran en el municipio.

“En la mañana ya nos anunciaban que ya llegaron mil, entonces van a estar periódicamente llegando hasta llegar 4 mil más que son el número de elementos por parte de Guardia Nacional”.