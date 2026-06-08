Restaurantes excluidos de la ola económica mundialista por cobros excesivos: Canirac

Cuando todo pareciera que la gran fiesta futbolera mundialista sería de beneficio directo para el pueblo trabajador como lo anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Mireya Sosa Osuna, titular de la Secretaria de Turismo Estatal, esto no llegará a las micro y pequeñas empresas de restaurantes y bares de Mazatlán y de otros destinos ante lo elevado de los costos para la retransmisión de los partidos de la selección mexicana, como mínimo, que atraía al comensal para disfrutar entre amigos o familias de un experiencia agradable.

Pero tampoco los empleados de bajo nivel económico podrán acceder a boletos para ingresar a los estadios sedes podrán beneficiarse de la ola mundialista.

Así que esa oportunidad de que la industria restaurantera y bares, tampoco pueda aprovecharlo, se quedó en una esperanza truncada por la FIFA y por lo pronto, la dirigente del sector local, Cecilia Osuna Guerrero, se mostró respetuosa de la institución como la FIFA que protege sus derechos comerciales.

Pero, admitió que cualquier restricción o costo elevado para las retransmisión de los principales partidos de futbol van a impactar al sector de servicios.

“Cualquier costo excesivo para estos establecimientos, de alguna manera va a impactar seguramente de forma no positiva, especialmente a pequeñas y medianas empresas que quedan fuera de la posibilidad de pagar esos costos”.

La presidenta de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Mazatlán, Cecilia Osuna Guerrero explicó que cuando se presentan estos torneos mundiales, pueden permear positivo a la mayor cantidad de comercios pero con restricciones como el que está imponiendo el comité organizador del mundial 2026 les resultará más que imposible.

“Muchos establecimientos van a quedar fuera de la posibilidad de generar experiencias para sus clientes viendo un partido y ofrecer la opción”.

La representante del gremio de los alimentos y bebidas, habló de que más que calificar esta medida de abusivo, si criticó sea un esquema que puede resultar muy poco accesible para la gran cadena de negocios y que se convierten en Domino’s en todos los sentidos.

“De alguna manera esto provoca que parte del sector quede excluido de esa oportunidad de generar beneficios, lejos de perjudicar y desde luego que nos preocupa que solo puedan acceder quienes si tengan la capacidad económica porque un mundial es una celebración deportiva global”, recalcó.

Sobre todo por el impacto positivo dominó que genera a su alrededor en una ciudad en empleos, derrama económica y otras micro economías, finalizó su comentario, cuando en estos momentos ya deberían tenerse un gran cúmulo de promociones y competencias positivas por captar el mayor número de comensales a partir del 11 de junio que inicia oficialmente el Mundial con el partido de México contra Sudáfrica del grupo A.

A solo dos días de que inicie la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, los bares, restaurantes y otros establecimientos suelen proyectar los encuentros para atraer clientes, pero fueron advertidos de ser multados desde 29.3 millones de pesos, por no contra con permisos que solo la FIFA puede otorgar.