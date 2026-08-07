$!Reunirá Mazatlán a lo mejor de la gastronomía, coctelería y hospitalidad de México con MexBest 2026

Por primera vez, la gastronomía y hospitalidad sinaloense tendrán una presencia destacada en los Reader’s Choice Awards de MexBest, con 27 establecimientos nominados en una edición que colocará a Mazatlán como punto de encuentro de los principales representantes del sector turístico nacional, del 5 al 7 de octubre. Así lo informó Mireya Sosa Osuna, titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, quien señaló que la designación del puerto es resultado de más de un año de gestiones con Grupo Expansión, responsable de estos premios, y forma parte de la estrategia para atraer eventos que fortalezcan el posicionamiento turístico de Mazatlán y del estado. Sosa Osuna expresó que conseguir esta sede representa una oportunidad para presentar la oferta sinaloense ante chefs, hoteleros, operadores turísticos, propietarios de cadenas y hoteles boutique, medios especializados, líderes de opinión e integrantes de la industria. “Desde que llegamos a la Secretaría de Turismo nos dimos a la tarea de buscar grandes eventos que posicionaran a Mazatlán y a Sinaloa dentro del sector turístico y estamos muy contentos de haber logrado, junto con todo el sector, que Mazatlán fuera seleccionado como sede de este gran encuentro”, comentó. La funcionaria destacó que la selección de Mazatlán no fue sencilla, debido a la competencia existente entre los destinos turísticos del país, sin embargo, dijo, se puso sobre la mesa la diversidad de productos e ingredientes que ofrece Sinaloa, desde los mariscos frescos del Pacífico hasta las hortalizas, productos del campo y la ganadería. Además, agregó, se suma la creatividad de los chefs y restauranteros, así como la hospitalidad que caracteriza al estado y que ha permitido construir una oferta gastronómica con reconocimiento dentro y fuera de México. “Mazatlán tiene mar y cuenta con pescados y mariscos frescos que nuestros chefs llevan directamente del mar a la mesa y Sinaloa es el granero de México, pues tenemos hortalizas, ganadería, productos del mar y una gran creatividad por parte de nuestros chefs”, declaró.





“La riqueza de nuestros productos, la creatividad de los chefs y la hospitalidad que distingue a los sinaloenses fueron fundamentales para que Mazatlán fuera seleccionado”, agregó. Durante los tres días de actividades se estima la participación de aproximadamente 300 invitados procedentes de México y del extranjero, quienes tendrán la oportunidad de conocer distintos productos y atractivos turísticos del puerto. De tal forma que el programa incluirá experiencias relacionadas con golf, wellness, pesca deportiva, gastronomía y coctelería, además de recorridos por sitios emblemáticos del puerto. La secretaria de Turismo consideró que la presencia de especialistas y empresarios permitirá promover a Mazatlán entre segmentos con mayor capacidad de gasto, además de abrir posibilidades para la atracción de inversiones turísticas. “Más allá de las cifras, este evento representa una gran oportunidad para mostrar la calidad y la oferta turística de Mazatlán”, manifestó. Asimismo, indicó que algunos de los asistentes serán propietarios de hoteles y cadenas establecidas en otras partes del país, quienes posiblemente conocerán Mazatlán por primera vez. Por ello, además de la promoción, el encuentro buscará despertar interés en nuevos proyectos para el destino.

“Eventos como MexBest fortalecen la promoción de nuestros destinos y proyectan la calidad de nuestros prestadores de servicios ante líderes de opinión y tomadores de decisiones de la industria turística”, expresó. Sinaloa debuta con 27 nominaciones En el marco de la celebración de MexBest 2026, un total de 27 establecimientos de Sinaloa fueron nominados a los Reader’s Choice Awards, siendo 20 restaurantes, cinco hoteles y dos bares. Ante esta situación, Sosa Osuna resaltó que es la primera ocasión en que negocios sinaloenses aparecen en esta categoría, en la que participan representantes de más de 16 estados del país y cuyos ganadores serán definidos mediante la votación del público y de la comunidad de MexBest. Entre los establecimientos restauranteros nominados se encuentran Panamá, El Cuchupetas, Cayenna, Los Arcos, Nao Kitchen Bar, Mar de Fondo, Héctor Bistró y distintos negocios especializados en mariscos, cocina regional y propuestas contemporáneas de Mazatlán, Culiacán y otros municipios. En el ramo hotelero fueron considerados Pueblo Bonito Vantage, Casa Lucila Curamoria Collection, Dreams Estrella del Mar, El Cid Marina Beach Hotel y Pueblo Bonito Emerald Bay, mientras que en la categoría de bares aparecen BRVO y Vinitivo Wine Bar. De esta forma, la funcionaria convocó a los sinaloenses a participar en la votación y respaldar a los establecimientos, al considerar que su presencia en esta competencia representa una oportunidad para mostrar la calidad alcanzada por la industria turística, gastronómica y hotelera de la entidad.