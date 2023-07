El nuevo director general del Rastro Municipal Tipo Inspección Federal de Mazatlán, Olimpo Cienfuegos Paredes, rindió protesta la tarde de este jueves en sustitución de Felipe Velarde Sandoval, quien fue cesado del cargo por acudir como funcionario público y en horario de trabajo a un evento proselitista de Marcelo Ebrard Casaubón como aspirante presidencial de Morena.

En la sesión del Consejo de Administración de dicho Rastro Mazatlán ubicado cerca de la comunidad de El Vainillo, al sur de este municipio, se aprobó por mayoría la remoción de Velarde Sandoval y la propuesta de nombramiento de Cienfuegos Paredes, quien hasta el miércoles se desempeñaba como director de administración de los Servicios Públicos Municipales.

A pregunta expresa de los regidores Reynaldo González Meza y Jesús Osuna Lamarque del por qué de la remoción y si se podría reconsiderar la misma dado a los buenos resultados de Velarde Sandoval al frente del Rastro Mazatlán TIF, el Alcalde Édgar González Zataráin agradeció el trabajo realizado por el ahora ex director en ese inmueble descentralizado.

“Nuestro reconocimiento a Felipe de Jesús Velarde, no es motivo absolutamente el tema de mal manejo ni de corrupción, ni tampoco de las metas porque sus metas, a pesar de las dificultades del Rastro, con metas muy buenas las que ha venido alcanzando y ha venido escalando, ha hecho equipo obviamente con el administrador y todo el equipo de este Rastro TIF Municipal”, añadió el Presidente Municipal.

“No hay motivo por lo cual tengamos que manchar la imagen del señor Felipe de Jesús Velarde Sandoval, al contrario, nuestro agradecimiento, los motivos son públicos, han sido públicos incluso a nivel nacional de la estricta responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos de no intervenir en los procesos, aunque sean internos (del Movimiento de Regeneración Nacional), aunque sean internos, en los procesos políticos”.

Lo anterior, reiteró, sobre todo quienes manejan recursos públicos, en este caso el Rastro es un área que maneja recurso público y es un área muy importante que tiene que ver con los recursos públicos.

“No solamente es una indicación del Gobernador de no inmiscuirnos, sino que también es un indicativo del partido y además es una responsabilidad de todos los servidores públicos, no podemos distraernos en temas políticos en horario de trabajo y sobre todo con moverte con recursos o vehículos que tienen que ver en este caso con la paramunicipal”, reiteró González Zataráin.

“Es una responsabilidad que todos lo sabemos que tenemos desde el momento que tomamos un cargo sea un proceso interno constitucional o sea un proceso interno, no obstante, hemos venido reiterando que no queremos que se inmiscuyan funcionarios públicos en el proceso que está registrado en el INE, que es un proceso electoral que está monitoreado en el INE y que nos mete en problemas a los que somos servidores públicos si no acatamos esas indicaciones de no intervenir en los procesos”.

Por ello dijo que también se dio de baja a una trabajadora de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en días pasados porque acudió como servidora pública y en horario de trabajo al evento del también aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, como le llama Morena a sus aspirantes presidenciales, al evento que se realizó en la Plazuela República.

Del nuevo director del Rastro Municipal TIF de Mazatlán, Cienfuegos Paredes, expresó que es licenciado en Economía, con título de maestría en Negocios con énfasis en Finanzas del TecMilenio, ha laborado en la Comisión Nacional del Agua, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca como Jefe del Departamento de Evaluación y Control de Gestión.

“Fue gerente administrativo de este Rastro TIF, estuvo colaborando como gerente administrativo con Felipe de Jesús Velarde, fue parte coadyuvante en esas mejoras que ha tenido el Rastro, y estaba fungiendo como director administrativo en los Servicios Médicos Municipales hasta el día de ayer que renuncia para estar en posibilidad de ocupar el cargo hoy como director de este organismo”, expuso el Alcalde.

Tras rendir protesta ante el Consejo de Administración del Rastro, el nuevo director general subrayó que aparte del compromiso también se tiene el conocimiento de asegurarse que la inocuidad y la seguridad de la carne sea de res o porcina se mantenga 100 por ciento seguro para el consumo humano.

“La capacidad instalada todavía da para más y vamos a buscar también que se sacrifique más ganado”, añadió Cienfuegos Paredes tras el evento que también fue encabezado por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Régulo Terrazas.