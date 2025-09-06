$!Rinden homenaje a docentes que dejaron marca por la lucha social en Sinaloa

En un acto lleno de sencillez y emotividad, la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados ‘Elpidio Domínguez Castro’ rindió un homenaje póstumo a los profesores Vicente Ulloa Salazar y Prisciliano Cortez Díaz, dos docentes que dejaron una huella en el magisterio y en la lucha social de Sinaloa.
En un encuentro que reunió a familiares, compañeros y representantes de la coalición de distintas partes del estado, se recordó la trayectoria y el legado que dejaron los dos homenajeados, quienes siempre lucharon y alzaron la voz por un trato justo y respetuoso por la clase trabajadora en el país.
La ceremonia inició con un mensaje de bienvenida por parte del representante estatal de la coalición, Carlos Ramón López Torres, quien destacó que este homenaje se realiza con gran respeto hacia los dos maestros.
“Será un acto sencillo, pero muy sincero. Deseábamos que vivieran muchos años y también que siguieran ayudando en esta lucha social. Dicen que los homenajes se deben hacer en vida, y es verdad, pero a veces partimos de este mundo sin estar preparados, como es el caso de estos dos compañeros, no estábamos preparados para despedirlos, pero aquí estamos, para recordarlos”, comentó López Torres.
“Los luchadores sociales, los que entregamos parte de nuestra vida a la lucha, nos sentimos bien al hacer este tipo de eventos porque recordamos a nuestros compañeros como una prueba de que los mantenemos vivos en la memoria”.
López Torres recordó que ambos fueron elementos importantes durante la lucha social que desde hace más de dos décadas sostiene esta organización en la entidad.
Quienes tuvieron un momento importante en esta ceremonia fueron los familiares de los homenajeados, pues tanto la esposa de Prisciliano Cortez Díaz, Liliana Salazar, así como el hijo de Vicente Ulloa Salazar, Jesús Ulloa, compartieron mensajes llenos de emotividad.
En el caso de Liliana Salazar, su mensaje cargado de una profunda emoción resaltó la entrega y firmeza de ideales de su esposo, a quien admiró desde que unieron sus vidas y formaron su familia.
“Un hombre desde muy joven de luchas sociales, a él no le importaba si lo corrían o lo mandaban a otra escuela, el tenía sus ideales. Él siguió adelante conquistando luchas. Mi esposo se fue, pero ustedes están aquí y hay mucho por lo que luchar, él se fue, pero su espíritu sigue a su lado”, dijo Salazar.
Por su parte, Jesús Ulloa agradeció el reconocimiento a la memoria de su padre y relató una anécdota con la cual reflejó el carácter y los ideales que siempre marcaron su camino.
“Tengo una anécdota muy bonita y muy presente de mi padre. Un día me hablaron para una reunión para otro día, le pregunté a él que si quería ir y me contestó con palabras que no olvidaré y tengo muy presente: ‘tengo que ir’. Ese era mi padre, una persona muy comprometida, de retos y muy tenaz”, comentó Ulloa.
Durante esta emotiva ceremonia, miembros de la coalición como Jesús Gilberto Ríos Quintero y Rigoberto Ojeada entonaron algunas canciones dedicadas a los dos profesores, como un gesto de reconocimiento y honrar su memoria.
Así como también, el profesor Gerardo Francisco Guillermo García López leyó una poesía titulada ‘Cuando un amigo se va’, inspirada en la canción homónima compuesta por el cantautor argentino Alberto Cortez.
De esta forma, el evento culminó en un envolvente ambiente que mezcló la nostalgia con el reconocimiento a la vida y legado de los dos homenajeados.
Nuevo nombramiento
El evento también tuvo un matiz organizacional para esta asociación, pues aprovechando la presencia de un gran número de sus integrantes, se nombró de manera oficial a Crescenciano González Ruiz como el nuevo representante de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados ‘Elpidio Domínguez Castro’ en la zona sur de Sinaloa.
González Ruiz expresó estar entusiasmado por esta nueva responsabilidad, la cual estará realizando con dedicación y siempre velando por la unidad real de jubilados y pensionados de todos los regímenes laborales.