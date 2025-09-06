$!Rinden homenaje a docentes que dejaron marca por la lucha social en Sinaloa

En un acto lleno de sencillez y emotividad, la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados ‘Elpidio Domínguez Castro’ rindió un homenaje póstumo a los profesores Vicente Ulloa Salazar y Prisciliano Cortez Díaz, dos docentes que dejaron una huella en el magisterio y en la lucha social de Sinaloa. En un encuentro que reunió a familiares, compañeros y representantes de la coalición de distintas partes del estado, se recordó la trayectoria y el legado que dejaron los dos homenajeados, quienes siempre lucharon y alzaron la voz por un trato justo y respetuoso por la clase trabajadora en el país.

La ceremonia inició con un mensaje de bienvenida por parte del representante estatal de la coalición, Carlos Ramón López Torres, quien destacó que este homenaje se realiza con gran respeto hacia los dos maestros. “Será un acto sencillo, pero muy sincero. Deseábamos que vivieran muchos años y también que siguieran ayudando en esta lucha social. Dicen que los homenajes se deben hacer en vida, y es verdad, pero a veces partimos de este mundo sin estar preparados, como es el caso de estos dos compañeros, no estábamos preparados para despedirlos, pero aquí estamos, para recordarlos”, comentó López Torres.

“Los luchadores sociales, los que entregamos parte de nuestra vida a la lucha, nos sentimos bien al hacer este tipo de eventos porque recordamos a nuestros compañeros como una prueba de que los mantenemos vivos en la memoria”. López Torres recordó que ambos fueron elementos importantes durante la lucha social que desde hace más de dos décadas sostiene esta organización en la entidad. Quienes tuvieron un momento importante en esta ceremonia fueron los familiares de los homenajeados, pues tanto la esposa de Prisciliano Cortez Díaz, Liliana Salazar, así como el hijo de Vicente Ulloa Salazar, Jesús Ulloa, compartieron mensajes llenos de emotividad.





