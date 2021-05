“El año pasado así vine como hoy, antes del Día de las Madres, porque eso nos dijeron, pero ahora lo van a abrir (el lunes) ya al menos no se aglomera uno tanto, porque yo aproveché como ya me habían anticipado que tres días antes, dije voy a ir de una vez, de hecho ya había venido a limpiar, ya ahorita ya nada más dejo flores y una sacudidita y ya”, continuó la señora Arellano Hernández.

Añadió que como no venden flores en el interior del panteón, se tuvo que regresar y afuera le costaron caras, por lo que recomendó a las personas que ya acudan con flores.

La señora María Guzmán dijo que en esta ocasión no les dejaron meter nada al Panteón Renacimiento.

“No nos dejaron meter nada, ni cubeta ni nada, ni tijeras para limpiarle, nada más entrar y salir, no nos dijeron el tiempo (que podían estar en el interior del panteón), pero no nos dejaron meter nada, no podemos estar en el sol,”, recalcó la señora Guzmán.

Héctor Arce Valenzuela y Evelia Cota Medina manifestaron que no sabían que en este año sí se permitirá el ingreso de personas a los panteones el lunes 10 de mayo, por eso acudieron este sábado.

“Nos favoreció con esta casa (carpa) porque me quitaron el paraguas a la entrada, mi suegra sabía que íbamos a venir y nos puso carpa, dijo en tono de broma), mientras su esposo Arce Valenzuela limpiaba la tumba de su mamá Beatriz Valenzuela, quien falleció en el 2000, donde también están sepultados su hermana Rocío, quien falleció en el 2019 y su papá en 1996.

“Pero yo digo si no vamos a tardar mucho porque también vamos al otro panteón allá del Cereso (a la tumba de la mamá de la señora Evelia), a mí se me hace una injusticia porque no hay ni gente, un ratito que me dejaran el banco”.