Se debe investigar a abogados y dependencias del Gobierno de Mazatlán por juicios perdidos: Jorge Figueroa

Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento no debe desaparecer, aunque se hayan acumulado alrededor de 500 juicios sin resolver a favor del Municipio, pues para eso existe un cuerpo de abogados que trabaja en tres diferentes dependencias municipales, expresó el presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán.

Jorge Figueroa Cancino argumentó que por ello debe realizarse una investigación y no sólo “eliminar” áreas o dar de baja al personal.

“Hay abogados con la Secretaría General (Secretaría del Ayuntamiento), que es la Dirección Jurídica, hay abogados con la Síndica Procuradora, hay abogados con el Órgano Interno de Control, entonces ¿qué están haciendo? ¿qué está haciendo el cuerpo de abogados que forma parte del Ayuntamiento?”, cuestionó.

“Yo no sé si están solapando o desviando recursos, se me hace sorprendente o extraño que estén contratando despachos externos cuando tienen las facultades legales para hacer ese trabajo, y a todo el personal necesario para hacerlo, y si no están cumpliendo, algo está pasando. El Alcalde mismo puso a dudar el trabajo del Área Jurídica hasta denostar manejos no muy claros, y si eso es, hay que investigarlo”.

Dijo que a pesar de que se está por terminar la actual administración, se tiene a favor que este gobierno repetirá otro trienio, por ello es que el Cabildo y la Auditoría Superior del Estado deben realizar estas investigaciones.

“Pero deben continuarse y no dejar esto de lado, y nosotros también la Contraloría vamos a estar pendientes de que esto no se deje a la ligera”, agregó.

Informó que actualmente la organización que preside está por lanzar una especie de Sistema Municipal Anticorrupción, como una vía alterna para crear contrapeso frente a las áreas de opacidad del Ayuntamiento, incluso el programa incluiría otros municipios.

“Ciudadanos que sean electos por la ciudadanía, no por el Cabildo ni por el Alcalde, entonces hay que crear sistemas de contrapeso ciudadano para limitar y disminuir los actos de corrupción, que yo te aseguro están a todo lo que da en varias dependencias de gobierno”.

“El Alcalde está libre, ejerciendo el gasto a su antojo, moviendo partidas de manera discrecional en muchos aspectos y falta una auténtica vigilancia ciudadana, que sí habemos ciudadanos que observamnos, pero no la tenemos de una ocupación directa, por eso se requiere una efectiva a un lado del gobierno y el Cabildo, una efectiva participación de la sociedad”, abundó Figueroa Cancino.

Recordó que la Síndica Procuradora ha expresado que en algunas dependencias y paramunicipales quedó pendiente realizar investigaciones fiscales, como en el Acuario, DIF o Jumapam, a pesar de contar con una orden judicial para hacerlo, por lo que reiteró la importancia de realizar una investigación interna.

Tampoco descartó no contratar despachos externos, pero solo en casos muy específicos y especiales, no cuando se tiene a un equipo de expertos para ello.