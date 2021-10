Gobierno de Mazatlán ha perdido 500 juicios laborales y administrativos en los que hay qué pagar

El Área Jurídica del Gobierno de Mazatlán ha perdido alrededor de 500 demandas en este trienio, es por eso que se analiza su desaparición o dejarla solo como una pequeña estructura, informó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Esto tiene un impacto directo en las finanzas municipales.

“Por eso tenemos un estudio, para ver si contratamos despachos que ganen, y cuando ganen juicios, únicamente aquí dejar una pequeña oficina para convenios, contratos, lo que no trasciende, curiosamente se pierden papeles, no se responde a tiempo, no podemos asegurar que se haga de mala fe, pero casi es muy probable que sí, hay como 500 demandas”, explicó el munícipe.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, confirmó que hay 500 juicios en los que se debe pagar.

“Son juicios que vienen desde administraciones pasadas, entonces desafortunadamente impactaron en esta administración, entonces tiene razón el Alcalde en esa cuestión”.

--¿Son 500?

“Sí, son alrededor de 500”, reiteró.

El funcionario informó que la mayoría son demandas laborales, aunque también hay juicios administrativos, multas, entre otros.

Flores Segura también respaldó que el Área Jurídica del Ayuntamiento desaparezca.

“Es correcto, es viable la situación que el Alcalde comentó en la mañana (desaparición del Área Jurídica) por todos los vicios que se han venido arrastrando de diversas administraciones hasta ahorita”, explicó.

-- ¿Cómo cuáles?

“Las malas praxis, el dejarlos a ciertos documentos de no manejarse, porque en este caso la representación jurídica también la tiene la sindicatura de procuración, que es la representante legal que debe llevar a cabo todo esto”.

Justificó que la pandemia hizo muy tardado resolver los conflictos jurídicos en los tribunales en Sinaloa.