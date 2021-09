No sé tiene un reporte de las afectaciones económicas que están viviendo negocios de diferentes giros de Mazatlán, pero se tiene conocimiento de que el problema se ha recrudecido en los últimos días, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el puerto.

Roberto Lem González, dijo que desde la semana pasada se dieron cuenta del desabasto aunque no habían recibido reportes de la afectación hasta los últimos días.

“Hicimos (sondeos) después de que pasó el Huracán “Nora” por la ciudad para ver precisamente cómo estuvieron las pérdidas, pero no alcanzamos a terminar el sondeo [...] y ahorita se nos vino encima la falta de preocupación la falta del líquido, entonces estamos a la espera de que la Junta (Jumapam) nos pueda dar una respuesta próxima de cuando ya podamos contar con el líquido.

“En los comercios la semana pasada no hubo reportes porque muchos de ellos tienen o tenían donde almacenar pero sabíamos nosotros que tarde o temprano esto se iba a recrudecer y que la verdad si no se restablecia el suministro la afectación iba a ser mayor”, comentó Lem González.

Informó que ha tenido comunicación con la Jumapam para saber sobre los avances del agua, y comentó que se llevará un programa de ‘tandeo’ con horarios distintos a diferentes colonias.

Pero al preguntarle si la Cámara buscaría gestionar pipas para los comercios, comentó que estarán a la espera de lo que surja.

“Ahorita lo que nosotros estaríamos haciendo es tener un acercamiento con el gerente de la Junta de Alcantarillado y Agua Potable de Mazatlán y tener un análisis de lo que está sucediendo para poder nosotros buscar una alternativa si es que fuera necesario y si el agua todavía no se restablece de manera gradual o general”.

Dijo que los restaurantes, algunos hoteles e incluso plantas purificadoras han tenido mayores afectaciones, ya que necesitan el agua al cien por ciento para poder operar.

Por su parte, Rodrigo Becerra Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Alimentos Condimentados, dijo que hasta este martes los establecimientos afiliados no han reportados afectaciones.

“Curiosamente no ha habido desabasto en restaurantes, no que se me haya reportado, porque muchos de ellos tienen cisternas pero en la zona turística hotelera no ha habido desabasto, lo que sí se me reporta es que los colaboradores no tienen agua”, declaró.

Sin embargo, dijo que el sector está cuidando el agua por si se tarda más días en llegar.

Agregó que este lunes tuvieron incluso, un aumento en sus ventas del 10 al 15 por ciento, esto a considerar que pudo presentarse porque en varios hogares se prefirió no hacer comida por la falta de agua y el lavado de trastes.

En algunas fondas, hoteles, florerías, lavanderías y negocios pequeños y que no se ubican al norteño zona turística de la ciudad, se pudo constatar una gran afectación económica por el desabasto, ya que no cuentan con cisternas o alternativas para guardar agua y los que sí lo tienen, ya se les terminó.