Con apoyo de Mario Zamora Gastélum en la Gubernatura de Sinaloa, en los próximos 3 años se pavimentarán en Mazatlán 600 calles sin costo para los beneficiarios, dijo el candidato de la Alianza Vamos por Sinaloa a la Alcaldía mazatleca, Fernando Pucheta Sánchez.

“Y hoy decimos no únicamente vamos por la hora de Zamora, no únicamente vamos por la verdad de Zamora, vamos por la honra de la política, una política de trabajo que dignifique al mazatleco, vamos de la mano con Mario Zamora para que haya más pavimento sin costo en sus colonias, si 200 calles me prometió cada año significa que en los próximos 3 años vamos a pavimentar 600 calles en Mazatlán sin costo para la gente”, dijo Pucheta Sánchez ante centenares de simpatizantes que asistieron a su cierre de campaña junto con Zamora Gastélum la tarde de este sábado en la calle San Luis Potosí, de la Colonia Montuosa, en este puerto.