Se prepara nueva etapa del ‘Chef’s Takes Town’ para impulsar el turismo rural en Sinaloa

MAZATLÁN._ Buscando promover la gastronomía local y al mismo tiempo, incentivar al turismo rural en distintas comunidades de Sinaloa, prepara la reactivación del programa “Chef’s Takes Town” por parte de la Secretaría de turismo, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Sinaloa.

Así lo dio a conocer la titular de la Sectur en el Estado, Mireya Sosa Osuna, quien expresó que este proyecto nació desde el sector restaurantero y a contado con el respaldo económico y de promoción, por parte de esta Secretaría, con el objetivo de llevar experiencias culinarias a destinos fuera de la ciudades con la participación de reconocido chefs.

Sosa Osuna señaló que a pesar de que este programa no es organizado directamente por esta dependencia, se está trabajando en conjunto con la Canirac para volverlos a poner en marcha y tratar de regresar con fuerza el turismo a la zona rural de la entidad.

“Estamos trabajando en conjunto para reactivarlos, ‘Chef’s Takes Town’, estamos en coordinación con Erick Mandujano, Presidente de la Canirac, y próximamente daremos a conocer los próximos destinos sede de esta gran activación”, comentó.

La secretaria de turismo destacó que con la reactivación de este programa, se busca ampliar el alcance del turismo, más allá de la ciudades principales, llevando visitantes a localidades que poseen un gran potencial cultural y culinario.

Así mismo, detalló que esta estrategia permitirá diversificar la oferta turística en el Estado, al mismo tiempo que se impulsará la identidad gastronómica y se generarán nuevas oportunidades de derrama económica en zonas rurales, donde la afluencia turística ha bajado en los últimos meses.

“Esta actividad nos permitirá seguir impulsando el turismo rural y gastronómico en distintas comunidades del Estado”, declaró.

En ediciones pasadas, “Chef’s Takes Town” ha logrado destacar al reunir a reconocidos chefs, los cuales han desarrollado experiencias gastronómicas, utilizando ingredientes de las regiones que visitan para la creación de platillos únicos, generando una cocina sinaloense de alto nivel.

Además, este atractivo gastronómico contribuye al fortalecimiento económico de las comunidades anfitrionas a través de la promoción de sus productos, tradiciones y servicios turísticos.

Será en próximas semanas, cuando se dé a conocer más información al respecto de este programa, así como los destinos seleccionados para esta nueva etapa del “Chef’s Takes Town”, que busca mostrar la riqueza culinaria de Sinaloa ante visitantes, locales, nacionales y extranjeros.