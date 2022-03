$!Senado ratifica a Quirino Ordaz como Embajador en España

La votación

Con 74 votos a favor, 20 en contra, entre ellos el voto negativo del Senador sinaloense, Mario Zamora, y 12 abstenciones, Ordaz Coppel se convirtió en Embajador.

Una vez que la mayoría otorgó su mayoría a favor, Ordaz Coppel fue convocado al pleno, donde rindió protesta como Embajador y recibió su nombramiento.

Se espera que este miércoles tenga un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España.

¿QUIÉN ES QUIRINO ORDAZ COPPEL?

Quirino Ordaz Coppel nació en Mazatlán, Sinaloa, el 24 de octubre de 1962, militante del Partido Revolucionario Institucional, se desempeñó como Gobernador de Sinaloa desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre del 2021.

Es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y tiene una Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), además de diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El ahora ex mandatario estatal sinaloense se ha desempeñado como empresario del ramo turístico en su ciudad natal, municipio del cual su padre, Quirino Ordaz Luna, fue Alcalde de 1984 a 1986.

Ordaz Coppel inició su carrera política como asesor del Gobernador del Estado de México Alfredo Baranda García, de 1985 a 1988, y desde ese último año hasta 1991, fue Subdirector de Concertación y Promoción de la entonces Secretaría de Energía, Mina e Industria Paraestatal.

En 1994, al asumir Óscar Espinosa Villarreal el cargo de Jefe del Departamento del Distrito Federal, el ahora ex Gobernador sinaloense fue nombrado como titular de la Dirección General de Protección Social, pasando en 1997 a la Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias en el Distrito Federal.

En 1997, Espinosa Villarreal fue designado por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como titular de la Secretaría de Turismo, por lo que Ordaz Coppel fue director General de Operación Promocional, hasta el año 2000, en el cual llegó a la Subdirección General de Promoción del Consejo de Promoción Turística de México.

De 2001 a 2003 se desempeñó como delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en Sinaloa. Luego, de 2003 a 2004 fue tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán. En 2005, el entonces Gobernador sinaloense, Jesús Aguilar Padilla, lo nombró como su secretario particular.

Ese mismo año 2005 fue nombrado como subsecretario de Administración estatal y desde el 4 de febrero de 2009 hasta el 2010, fue titular la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.

En 2015 fue postulado candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista de México a Diputado federal por el Distrito 8 de Sinaloa, siendo electo a la LXIII Legislatura que concluyó en el 2018 e integrando el grupo parlamentario del PVEM.

El 23 de enero de 2016 anunció su postulación como precandidato de unidad del PRI a la Gubernatura de Sinaloa para las elecciones del 6 de julio del mismo año, mismas que ganó.

ASÍ FUE SU COMPARECENCIA LA SEMANA PASADA

El 3 de marzo, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado, ratificaron el nombramiento del ex Gobernador sinaloense como titular de la Embajada de México en España.

Los 21 votos a favor fueron emitidos por senadores de los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista Mexicano, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, así como de Roberto Juan Moya Clemente, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Mientras que los tres sufragios en contra fueron de los senadores de los partidos Revolucionario Institucional -del cual Ordaz Coppel aún es militante- y del PAN.

Además, hubo dos abstenciones de Beatriz Paredes Rangel -ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional priista- y de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

Durante su comparecencia, el ex Gobernador sinaloense fue cuestionado por el Senador priista guerrerense Manuel Añorve Baños, quien le dijo a Ordaz Coppel que sería más digno declinar la invitación de manera respetuosa al Presidente de la República, para así cuidar su trayectoria personal y profesional.

“Siempre se queda una estela de duda en términos de lo que fue la invitación respetuosa del Presidente de la República, pero que usted pudo haber declinado de manera muy respetuosa [...] para mí debió ser más digno declinar la invitación de manera respetuosa al Presidente”, indicó el Senador guerrerense.

“Y cuidar su trayectoria personal y su historia, con todo el respeto, ésta es una reflexión no solo mía, sino de muchos que yo puedo representar de una militancia que me consta hace seis años, porque yo estuve en su campaña”, agregó el priista Añorve Baños.

“Yo ya me he referido a temas de partido, lo he comentado, lo he declarado. Siempre estaré agradecido con quien me dio a mí una oportunidad, pero ésta es una oportunidad de representar a la Nación. Que un Gobernador que trabajó en tierra, los resultados ahí están, las evaluaciones también ahí están”, respondió Ordaz Coppel.

“Y es así como yo correspondí a quien me dio la confianza y la oportunidad, y sobre todo, al pueblo sinaloense. Buscaré representar dignamente en esta oportunidad que me dio el Presidente [Andrés Manuel López Obrador”, insistió el ex mandatario estatal de Sinaloa.