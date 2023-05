“Estamos hablando de una Universidad autónoma, evidentemente tenemos un respeto porque ellos se autorregulan, pero yo creo que la población no ve bien que quienes estén al frente de la administración favorezcan principalmente a sus familiares para que ellos puedan tener los beneficios con plazas, con puestos de primer nivel, con ciertos beneficios, creo que es algo que rechazamos”, señaló.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa está viviendo un proceso en donde lamentablemente hay una negativa a que haya auditorías específicas sobre el uso de los recursos públicos, esa información que sale a la luz pública que por todo mundo era conocido, no es algo oculto, pues es parte de las tácticas que desde la Cuarta Transformación buscamos erradicar”, añadió Graciela Domínguez Nava.

Tras la publicación de que los hijos de ex rectores de la UAS son trabajadores que gozan sueldos altos y sobresalen por su meteórico ascenso en esa institución, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, manifestó que la sociedad no ve bien que quienes están al frente de la administración de esa Universidad favorezcan principalmente a sus familiares con plazas.

Agregó que desde la SEPyC se está cuidando que la normatividad para la asignación de plazas sea aplicada de acuerdo con la regla, respetando el legítimo derecho que tienen los maestros, pero que pasan por un proceso de convocatoria, de evaluación y se respetan los resultados que surgen de esta evaluación.

“No queremos que se siga violentando como en el pasado que ese esfuerzo que hace el maestro de prepararse, de acudir a una convocatoria y evaluarse, después no se respete, eso no va suceder en nuestra administración, estamos muy vigilantes de esto y ante cualquier duda que hay, porque de pronto escuchamos denuncias, pero todo atendemos y afortunadamente no hemos tenido ninguna denuncia que se compruebe”, reiteró Domínguez Nava.