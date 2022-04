$!SEPyC no halla qué hacer con tanto vandalismo en escuelas en Mazatlán

La Secretaría de Educación Pública y Cultura ya no sabe qué hacer con tantos robos en las escuelas del puerto, reconoció Juan José Rendón Gómez.

El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC manifestó que a diario les llegan reportes de robos en instituciones educativas en el puerto.

“Son hechos lamentables los que se han presentado en cuestión de vandalismo en las escuelas, las reparan un día y al siguiente día son vandalizadas... no hay límites para el vandalismo, no es una, tenemos más de 20 escuelas, me preguntan qué escuelas son vandalizadas, es que son muchas, hoy me reportan una, mañana otra, y no hallamos qué hacer y no hay fondo que alcance”, lamentó.

Añadió que es indispensable que el personal de las escuelas vandalizadas haga las denuncias correspondientes, para que así pueda actuar el seguro con el que cuentan la mayoría de las instituciones educativas.