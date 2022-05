Si hay algo que corregir sobre la compra de luminarias para Mazatlán, se hará, afirma Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Si hay algo malo que corregir en la compra de las luminarias, se corrige, aún se está a tiempo de hacerlo, afirmó Édgar Augusto González Zataráin, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

El domingo, Soledad Astrain Fraire, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, destacó que veía un gasto “oneroso” la adquisición de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, es por eso que podrían revisar el caso y promover que sea analizado por la Auditoría Superior del Estado.

Ante ello, el González Zataráin señaló que no le preocupa que la ASE pueda revisar el tema, sobre todo porque el órgano fiscalizador ya le había dado el visto bueno con la compra de las primeras luminarias.

“Si tú te fijas, si la auditoría llega y te lo digo por experiencia como Diputado, lo primero que hace es que solventes... si no nos esperamos un año a que llegue la auditoría o un año y fracción a que llegue la auditoría, te lo dicen desde ahorita, si algo está mal, y te dicen solvéntalo, pues qué bueno, lo solventan; en vez de preocuparme, nosotros mismos como municipio, en muchos temas preguntamos a la auditoría si se pueden hacer algunas cosas o no”, explicó.

“En este caso yo lo que puedo decirte es que tomaron como base algo que ya habían hecho en casos similares en el pasado, no con esa cantidad, pero sí del tipo de luminaria y sigue en ese precio, y qué bueno, de una u otra forma la auditoría ya había dado una especie de visto bueno”, agregó.

Sin embargo, el funcionario municipal recalcó que si hay algo que se deba corregir en este procedimiento, el Ayuntamiento lo hará sin ningún problema, dado que aún se está a tiempo.

“Ese tema lo tienen que manejar los encargados de esa área, sin embargo, a ver, todo eso de que intervenga la auditoría, que intervenga tal estancia, eso es bueno, no podemos verlo como algo malo, si se tiene que corregir algo malo se corrige, estamos a tiempo, aquí el asunto no es ‘ya lo hiciste, ya te fregaste’ o está mal y ya no, la auditoría tiene un proceso, un procedimiento, y el primero es tener que encauzar”, precisó.