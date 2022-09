$!Si se resuelve el problema educativo, se resolverán la inseguridad y la calidad del ingreso económico: Mejía López

“Entonces la pregunta es ¿si tenemos 30 años en esto dándole y dándole y dándole por qué a final de cuentas no funciona?, ¿cuál es el problema que explique el problema de no aprender?, ahora cuando hablamos de aprendizaje todos nos quedamos clavados en que se trata de Matemáticas, Física, no, no aprender por necesidad trae otro tipo de broncas que no estamos viendo y que como todos los días tenemos que salir a la calle a ganarnos ‘la chuleta’ no volteamos y no vemos que se va haciendo una montaña cada vez más grande y más grande”.

Todo eso tiene que ver en por qué no se aprende, por qué no se ha logrado y cómo afecta a la sociedad y eso es como un cohete, pero no se ponen a pensar todo lo que implica para ponerlos a andar, añadió.

Expuso que en Sinaloa hay cerca de 3 millones de habitantes y de ellos cerca de 850 mil personas están vinculadas directamente con las escuelas como alumnos, maestros, por lo que si se arma bien el cohete se va con todo pues se trata de un tercio de la población sin contar con las tías y las abuelas que apoyan en casa con la labor educativa.

“Lo que les quiero decir es que la educación es un proyecto de todos, si no logramos entender en algún momento, sobre todo a los que nos interesa contagiar, entonces la escuela se queda como muy sola, muy apartada y nada más forma parte de una idea lejana y una narrativa bonita, pero nunca va haber un cohete, el problema que podemos llegar a tener es que todos los días en México tenemos 32 millones de niños que van a las escuelas y en Sinaloa 855 mil, entonces si el cohete no lo armas hay una gráfica demográfica que el día de mañana te va cobrar una factura cada vez más cara!, subrayó.

Dio a conocer que desde el 2019 se ha preguntado a la gente de ocho problemas cuál es el que afecta más al país y el de la educación salió en el sitio 7, pero cuando se le pregunta cómo le afecta de manera directa ese problema pasó al 8 de 8, porque las preocupaciones están en la seguridad, economía, mal gobierno, lo que de acuerdo con especialistas no quiere decir que no les interese la educación, sino que las personas tienen que voltear a ver primero otros como los citados.

También dijo que los países que tienen un sistema educativo que está siendo castigado tienen muchos problemas y en una medición del 2019 México comparte niveles de paz con Líbano porque comparte el mismo desempeño educativo de sus escuelas, entre otros.

“No aprender tiene un impacto económico primero, segundo político y tercero en el sentido de justicia, qué tipo de sociedad es la que se quiere”, recalcó.

Entre otros puntos, manifestó que lo que se tiene que hacer para mejorar la situación educativa es recuperar el aprendizaje afectado durante la pandemia del Covid-19; se debe de tener un nivel de preferencia que es el atender a los profesores, pues no hay sistemas educativos que sean mejores que sus profesores, entonces se debe ir en acompañar a las y los maestros, quienes salvaron consecuencias sociales en la pandemia.

Además, se debe mejorar la infraestructura para tener un lugar más digno y en el caso de la primaria se tienen que aprender cosas muy específicas, continuó.

También dio a conocer que la pandemia dejó un abandono escolar del 20 por ciento, rezago escolar de 2 a 3 años, un estrés escolar de 61 por ciento en los niños y de sus profesores que son papás o mamás, además cientos de miles sin opción porque no había educación a distancia evidentemente, ya que el Gobierno puso su dinero en la televisión, pero solamente 5.3 por ciento de los niños estaban viendo la tele.

“Está súper probado que con un día a la semana que hayan ido a la escuela, la escuela en la pandemia probó que hace una gran diferencia, son eso nada más generas mayores aprendizajes desde el 18 por ciento en lenguaje a 10 por ciento en matemáticas”, reiteró el ex titular de la SEPyC.

También dijo que a los profesores se les está dejando solos y en el caso del programa de Escuelas de Tiempo Completo, que ayuda a la equidad de género y a los aprendizajes, actualmente tienen cero presupuesto