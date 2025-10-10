$!Sin incidentes concluye consulta sobre reingeniería financiera en la UAS en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente sin mayores incidentes, concluyó este viernes la jornada de votación para la consulta universitaria sobre la llamada reingeniería financiera, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán. Desde temprana hora se instalaron urnas en diversas facultades, preparatorias y unidades académicas de esta universidad, donde docentes y personal administrativo acudieron a emitir su voto a favor o en contra del proyecto impulsado por el Rector Jesús Madueña Molina.

Mediante esta reingeniería, Madueña Molina busca reducir la plantilla de personal de confianza con el propósito de generar ahorros millonarios en los próximos años, así como reducir cierto porcentaje del sueldo de trabajadores jubilados para poder garantizar una jubilación dinámica. Tras un recorrido realizado por distintos puntos de la universidad, la participación se mantuvo constante y ordenada durante el arranque de la jornada, la cual inició en punto de las 08:00 horas. A lo largo del día, se presentaron a votar tanto trabajadores que respaldaron la propuesta, así como aquellos que se manifestaron en desacuerdo con las medidas planteadas, hasta en punto de las 17:00 horas que cerraron las urnas.

Aunque en general se reportó una buena afluencia de participación, no todos los sectores universitarios formaron parte de esta votación, pues los jubilados de la institución decidieron no sumarse al proceso al argumentar que la consulta es un atentado a sus derechos adquiridos. De igual forma, algunas dependencias académicas como la Facultad de Ciencias Sociales, parte del personal administrativo optó por no participar, manteniendo su postura crítica a la legalidad y transparencia del ejercicio.