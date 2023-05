“Oficios hemos mandado muchos a Culiacán, a Secretaría, aquí el Ayuntamiento, todo está lleno de oficios de nosotros, pero aún no hemos obtenido respuesta favorable, nada más solicitamos la techumbre, no tenemos barda perimetral también, pero nuestra prioridad es la techumbre ahorita”, dijo Coral Castro, Directora del Plantel.

“Si se van a hacer techumbres y están contempladas, digo que las haya mandado al final no quiere decir que no se vayan a hacer, si están contempladas porque es una necesidad hoy en las escuelas, pero primero hay que sacar los problemas fuertes que tienen las escuelas; todas tienen problemas, pero estamos empezando por las más críticas, las que no pueden operar, dejarlas funcionales”, comentó el Alcalde de Mazatlán.

Señaló que la respuesta sobre cuándo se realizaría la obra que beneficiará a la comunidad educativa del Jardín de Niños Profesora Josefita Ibarra Bastidas, ubicada en Avenida Camino de Los Reyes, de la Colonia Villas del Rey, se dará a conocer en el segundo paquete de obras aproximadamente entre los meses de Julio y Agosto.

“Si quieren escuchar mentiras, les digo el mes que entra empiezo, lo que sí les digo es la verdad, sí vamos a entrar a lo de techumbres, no sé cuántas, porque tampoco alcanza, hay más de 300 escuelas en Mazatlán, en lo que es el municipio y es imposible, no hay recurso que alcance, pero de a poquito a cada escuela le vamos a dar algo”, agregó González Zataráin.