$!Suspenden remodelación de la glorieta ‘del corazón’, en Mazatlán, por falta de permisos

Édgar González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento, reconoció que no era un tema que le competía, pero luego de comunicarse con el director de Obras Públicas Municipales, le reconocieron que solo habían hecho los trámites necesarios para realizar las remodelaciones, pero aún no contaban con ellos.

“Con la tramitación, así lo han manejado ellos, ellos lo han dicho, a mí no me consta, no tengo los expedientes esos, pero pues es muy sencillo, hay que acatar la norma”.

“Mira, es un tema que no me corresponde, que lo dé Obras Públicas y Planeación, que yo les voy a requerir la información, hoy en la mañana precisamente estaba hablando con el director de Obras Públicas, ellos dicen que tramitaron los permisos, pero no que tengan los permisos”, indicó.

“Que hicieron el trámite, no sé si lo hicieron o no, no me consta, habrá qué verificar, lo que sí es cierto es que se han confiado, como son zonas impactadas, que de una u otra forma han sido remodeladas anteriormente, yo ha decir de ellos, han confiado en eso”, añadió.