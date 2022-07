Tesorería de Mazatlán presenta evidencia fotográfica de luminarias, pero no corresponde a almacén de Alumbrado Público, revela Regidor del PAS

La Tesorería Municipal presentó evidencia fotográfica sobre la supuesta entrega-recepción de 198 luminarias para la Avenida Doctor Carlos Canseco, pero éstas no corresponden al almacén de Alumbrado Público, sino al parecer es una bodega de la misma empresa Azteca Lighting SA de CV, a la que el Ayuntamiento se las adquirió, reveló el Regidor Reynaldo González Meza.

“Tesorería ya nos contestó, nos dio la información de las fotografías, que no es almacén de Alumbrado Público donde se entregaron las luminarias y ahí (en la respuesta que le dio Tesorería Municipal) es bien claro que dice que es en el almacén, pero la evidencia fotográfica que ellos muestran, pues no es el almacén de Alumbrado Público y pues es una irregularidad porque ahí es muy claro que dice que Alumbrado Público debe contar con eso y las imágenes no son”, añadió González Meza.

“De hecho en el fondo de esas imágenes sale un letrero de Azteca Lighting, yo no quiero suponer en dónde estaban, pero es una bodega muy grande en la que se ve que están y en el fondo se alcanza a percibir un letrero que dice Azteca Lighting, y no creo que en el almacén de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Mazatlán esté un letrero de Azteca Lighting”.

En entrevista, el edil por el Partido Sinaloense recordó que actualmente está abocado en cinco contratos de adquisición de luminarias por parte del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán a Azteca Lighting, por cantidades fuertes de dinero.

“Ahorita yo, por ejemplo, me enfoqué mucho en el tema de la Canseco, por la tardía instalación, van a inaugurar creo el viernes y hasta hoy todavía no han terminado de instalarlas, de un contrato del 20 de octubre (del 2021), en eso sí estamos obteniendo información”, continuó el Regidor en entrevista este miércoles.

Precisó que a solicitud de información sobre la entrega-recepción de las 198 luminarias adquiridas por medio de un convenio firmado el 20 de octubre de 2021 por cerca de 35 millones de pesos, le contestaron el martes 12 de julio por parte de Tesorería Municipal por medio de un escrito firmado por el titular de dicha dependencia, Jesús Javier Alarcón Lizárraga.

En el escrito, del cual posee una copia este diario, se establece que es en respuesta a la solicitud de información del 7 de julio del 2022, que presentó el Regidor González Meza, en la que se le anexan copia de la transferencia a la empresa Azteca Lighting, copia del acta de entrega-recepción solicitada.

“No se anexa garantía de cumplimiento ya que fueron entregadas antes de 10 días de la firma del contrato”, de acuerdo con el documento de respuesta entregado al Regidor del PAS.

Además, se establece que se anexan evidencias fotográficas de las luminarias y cotizaciones de los participantes en el proceso de adquisición de las luminarias en comento.

A raíz de esta respuesta que el edil González Meza reiteró que con anterioridad acudió al almacén de Alumbrado Público Municipal, donde consultó con el personal que le aseguró que a ese lugar no han llegado las citadas luminarias, además de que ahí no cabrían las 198.

“Yo personalmente acudí al almacén de Alumbrado Público, ahí platiqué con algunos trabajadores y me dijeron que ellos no tenían bajo resguardo de nada, que las luminarias las estaba instalando Azteca Lighting y que ellos no tenían resguardo ese material”, continuó el edil.

“Ellos dicen que no llegaron (a ese almacén las lámparas), no llegaron”.

Ante declaraciones que realizó el martes el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien manifestó que el retraso en la instalación de luminarias en la Avenida Doctor Carlos Canseco es culpa de Azteca Lighting, y si la Auditoría Superior del Estado va a castigar a alguien, debe ser contra dicha empresa, el Regidor González Meza precisó que el contrato dice que esas 198 luminarias se entregaron en los 10 días hábiles después de que se firmó el contrato, y ahí viene el convenio de entrega-recepción.

“Porque ahí viene de recibido, 198 luminarias, 198 postes, o sea que eso ya estaba en manos del Ayuntamiento porque el contrato especifica que se entregan las 198 luminarias y es Alumbrado Público el encargado de instalar esas luminarias, o sea, como decimos allá en nuestro pueblo, la pelota ya estaba en la cancha del Ayuntamiento de Mazatlán y no del proveedor, sí escuché la declaración del Presidente Municipal y yo nunca quiero desmentir a nadie, solamente quiero dar mi argumento en base a lo que dice el contrato que se firmó entre el Ayuntamiento y esa empresa”, subrayó.

Recalcó que si la empresa no entregó el material en tiempo y forma, el que debió tomar cartas en el asunto es el Ayuntamiento y más allá de que la Comuna no le pidió fianza a Azteca Lighting porque se supone que era una entrega inmediata.