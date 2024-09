“Por ejemplo, en Tijuana hay una mega obra que me fascinó a mí verla en un video, que tiene que ver con un doble piso y eso pues solamente lo veíamos en el centro del país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, hoy lo vemos ya en el norte del país, entonces son obras grandiosas. A veces hablamos nada más de las obras que vemos aquí en cortito, pero este tipo de informe que va a hablar de la obra física, de la obra humana que tiene que ver con todo ese mundo de recursos de apoyos a los adultos mayores, a los discapacitados, hablarte de temas a jóvenes, a pescadores, etcétera, entonces eso es bueno”.

Añadió que este informe va a servir para dimensionar la obra del Presidente de la República, quien ha venido distribuyendo recursos hacia todos lados. Antes era la misma dinámica, sí había mucha obra física en la ciudad, pero no había obra humana; por ejemplo, traer varios proyectos hidráulicos en el país, de los cuales muchos estuvieron postergándose a través de décadas, pero que hoy son una realidad.

“Entonces yo creo que esos son los temas importantes que dimensionan y ayudan, y sobre todo que a la Presidenta electa (Claudia Sheinbaum Pardo) le va a quedar otra etapa que tiene que ver con, por ejemplo, con proyectos de urbanismo, con los trenes, que eso va a ayudar bastante a toda esta zona, a la red del transporte y obviamente proyectos de otro nivel. Por ejemplo, lo que es acá en Mazatlán el muelle fiscal, que todavía se está impulsando ese gran proyecto con inversión privada, pero también con todo el respaldo y apoyo del Gobierno federal”, reiteró González Zataráin.

Expresó que actualmente se tiene el recinto portuario en Mazatlán con una carga de tráfico enorme y ya se está quedando pequeño a todo lo que se viene.

El Alcalde de Mazatlán expresó que el tema de la seguridad no es tan sencillo, pero se sentaron las bases y estas tienen que ver, de acuerdo con lo que dijo el Presidente de la República desde que inició su administración, que era primero atender las causas y eso se tiene que reflejar en su momento.

“¿Qué es atender las causas?, quitarle a la delincuencia a los jóvenes, meterlos en un esquema del estudio, de apoyarlos para sus proyectos de emprendimiento o en los proyectos que tienen que ver con sus capacidades, darle recursos a la gente que estaba obviamente siendo carne de cañón”, expresó González Zataráin.

“Atender las causas va a tener y lo veremos, un efecto, obviamente no es inmediato porque el reflejo de atender las causas, del combate a la pobreza, tiene que tener un reflejo en los próximos años... Si se atiende solamente el combate a la delincuencia sin atender a las causas pues tienes lo que se tuvo con Felipe Calderón, es alborotar el panal, pero muertes hay igual por todos lados, enfrentamientos, inseguridad, pero no vas a tener otro resultado más que eso, no esperes más a futuro”.

Recalcó que si no se atienden las causas de la inseguridad no va a haber nada en el futuro, va seguir lo mismo. Si se le deja de combatir, la delincuencia se siente empoderada y se empieza a expandir.

“En el tema de atender las causas es irle quitando a los jóvenes a las personas que se dedican a esto y meterlos en un esquema de reestructuración de sus vidas. Muchos no entienden al Presidente en eso porque quieren ver el efecto y el cambio en un sexenio, en dos años, en tres años, pero no logran dimensionar, pero eso tiene un efecto grande y estoy seguro que lo vamos a ver”.