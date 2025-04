“Mi mamá (me enseñó a hacer figuras de palma), mi mamá toda su vida se dedicó a hacer figuras, ella también viajaba aquí a Mazatlán (para vender las palmas el Domingo de Ramos), nosotros nada más aquí a Mazatlán porque mi papá toda su vida trabajó aquí y se quedó aquí, y pues nos quedamos aquí también todos nosotros. Mi papá trabajaba en la playa, era vendedor, ya aprovechamos para vender la palmita”.

Recordó que cada vez es menos la tradición de comprar palmas en esta celebración del Domingo de Ramos, con lo que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén antes de su pasión, muerte y resurrección.

“Cada día menos, ha bajado la costumbre, ya no es como antes que compraban mucho, todo esto se llenaba (de vendedores la calle 21 de Marzo, frente a la Catedral) y acababan la palmita y ahora ya no, como ahorita hubo misa la de las 7:00 pues ya no llegó gente, tenemos de 30 pesos, de 40, el más caro es de 40 pesos. También trabajamos el trigo para hacer las figuritas, la tradicional es la palma”, continuó la señora Basilia de Mendoza cerca de las 9:00 horas, momento en el que había tenido poca venta, pero confiaba en Dios en que en el transcurso del día aumentara la demanda de palmas para ser bendecidas durante las diferentes misas en la Catedral.