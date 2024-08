“En esta situación ha sido muy abrupto el tema de cuando se tira el agua de la presa, y ahorita los habitantes están con el pendiente de que si llueve porque de por sí ya está llena la presa, pues se va a desembocar todo ahí. Cada vez ha sido más recurrente desde hace muchos años, no nada más en Villa Unión, sino en muchos lugares donde hay río, que la tubería se rompe”, indicó González Zataráin.

El Alcalde continuó su explicación de por qué Villa Unión está padeciendo esta grave problemática, señalando que ya tienen maquinarias trabajando justo ahora para comenzar con la solución, sin embargo, estas dependen que baje el nivel del agua en el río Presidio, por lo que ya piensan en buscar otro sistema.

“Villa Unión no se alimenta de un sistema que no pueda cruzar por el río, tiene que cruzar a fuerza por ahí, así que tendrían que hacerse muchos cambios muy forzosos. Ahorita ya tenemos maquinaria ahí en espera de que bajen los niveles del agua para retomar la tubería, ya que no se puede trabajar con los niveles así, y es algo que será recurrente si no se piensa en otro tipo de sistema”.

González declaró que este problema ya lo han tenido en año pasados, por lo que saben que es un gasto muy alto para encontrar una solución tan concreta. Añadió que reparar y cambiar las tuberías generaría una inversión de 2 o 3 millones de pesos debido a la alta demanda de agua que genera Villa Unión al no darse abasto en estas situaciones.

“La verdad es que no se dan abasto porque Villa Unión es muy grande, también tienen una demanda altísima de agua por el gran tamaño del poblado. Es un problema que ya nos ha pasado antes, de hecho el año pasado sucedió lo mismo, repusimos todo y no quisiéramos que nos sucediera otra vez porque es un tema muy costoso, serían unos 2 o 3 millones de pesos para volver a reponer todo. Esa inversión es cada año porque tienes que cruzar por ahí y se rompe, se desfoga el agua de golpe y ahí se rompe la tubería”.

Sobre cuál sería la solución perfecta para corregir los daños por el momento, el Presidente Municipal puntualizó que sólo les queda seguir contratando más pipas de aguas para calmar los reclamos de las personas, pues sabe que los trabajos no pueden hacerse bajo el agua hoy mismo, además, agregó que entiende dichos reclamos y la desesperación que deben estar sintiendo.

“La solución sería seguir llevando más agua en pipas y esperar a que bajen más los niveles. Los niveles no se pueden controlar porque no es un tema de compuerta como para pedirle a Conagua que nos ayude a cerrar mientras reponemos, no se puede cerrar, es un tema de vertederos, entonces, se debe esperar a que bajen los niveles para poder trabajar, ya que no se puede trabajar abajo del agua colocando tuberías y eso.

“Obviamente la gente se desespera y no lo entienden, pero tienen razón, imagínate, no queremos aceptarlo, es un golpe duro estar sin energía. Todos los días estaremos llevando pipas, a la vuelta y vuelta, ahorita se están contratando más pipas, el comité va a subir una contratación de más pipas de unas 15 o 20, las que sean suficientes, pero necesitamos dar la suficiente agua requerida”.