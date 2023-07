“A ver en qué podemos hacer alianzas o así como yo puedo colaborar con algunas de las dependencias que tiene el mismo Ayuntamiento como Instituto de la Juventud, Instituto de las Mujeres no lo sé, tal vez podamos hacer trabajo conjunto”, dijo la presidenta de Compartiendo Retos A. C. Deysi del Carmen Balán Herrera en entrevista momentos antes de sostener una reunión privada con el Alcalde Édgar González Zataráin en su despacho.

“Y aunque como le digo no me lo esperaba, pero son puertas que se me abren y aparte creo que en 16 años hasta ahora me ha conocido más gente, saben de la organización, porque como es un tema tabú, es un tema estigmatizado muchas personas no nos conocen y porque a parte porque no ha sido como mi fuerte difundir, como cacaraquear el huevo a cada rato, no”, continuó.

“Sí trabajar en la comunidad, en trabajo de campo, entonces creo que me ha faltado un poco de difusión, pero ya me la dio el Presidente”.

Enfatizó que en todos estos años ha trabajado contra corriente no solamente luchando contra los prejuicios en los espacios donde se presentan a hacer los trabajos, sino también en la parte de los presupuestos, de los apoyos, los empresarios apoyarán en casos de cáncer, pero cuando se les solicitaba hace como 20 años, porque se dejó de hacer, decía uno que sí daba apoyo, pero no dijera quién se lo dio porque como que hasta le daba pena.

“Pero yo no esperaba que en este tiempo, 20 años después, me encontrara con esa situación, con las personas que tengan prejuicios todavía hasta para rentarme un espacio, porque dicen para qué lo quieren, cuántas personas son, ...y ya me ponían pretextos y me di cuenta porque después volví a ver publicada la propiedad”, recordó Balán Herrera.

Reiteró que al encuentro con el Alcalde no acudió con peticiones o propuestas en concreto, sino que esperaba que en la plática y una especie de lluvia de ideas de cómo puede colaborar dicha asociación civil y el Ayuntamiento de Mazatlán.